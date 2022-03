Il caso della classe “ghetto” nella scuola elementare di Marsala

12/03/2022 06:00:00

A Marsala è scoppiato il caso della "classe ghetto" all'Istituto "Asta" di Marsala. Un'intera classe in cui tutti i 22 alunni sarebbero figli di pregiudicati. Ma la dirigente dell'istituto smentisce.



Una classe “ghetto”, come si dice in questi casi. La circostanza è emersa dalla relazione della commissione antimafia sulla dispersione scolastica. Un'indagine durata otto mesi, che affronta un tema delicato, dato che l'abbandono scolastico in Sicilia tocca punte del 20%.

"In quella classe, tutti i 22 bambini sono figli di pregiudicati". Lo denuncia alla commissione Salvatore Inguì, direttore dell’Ufficio del Servizio sociale per i minorenni di Palermo: “Hanno fatto una classe differenziata, sostanzialmente”.



Sentito in commissione, presieduta da Claudio Fava, Inguì ha raccontato che è stato chiamato da un’insegnante della scuola che gli “ha fatto un elenco di bambini, questo elenco di bambini… Mi chiedeva se io li conoscessi. Li conoscevo tutti, me ne ha elencati ventidue. Qual è la caratteristica di questi bambini? Che sono tutti figli di soggetti con gravi pregiudizi penali. Io ho detto: “ma perché mi fai questo elenco?” Guarda caso tutti questi bambini sono in una sola classe elementare, iniziano la prima elementare ed hanno messo in questa classe solo bambini di questo tipo”.

Alle dichiarazioni di Inguì Fava commenta in commissione che è una vicenda “che merita di essere rapidamente segnalata perché mi sembra l’opposto di ciò che dovrebbe rappresentare il messaggio educativo e di comunità di una scuola. Dove si trova questa scuola elementare?” Inguì risponde che si tratta della scuola di Sappusi, quartiere popolare di Marsala.



Commenta la relazione: "Fatto grave, quello riferito dal dottor Inguì. Soprattutto in una realtà, come quella siciliana, in cui il disagio sociale dei minori diventa la più formidabile occasione di reclutamento malavitoso. È importante capire se questo precedente sia un caso isolato o se piuttosto nelle periferie delle città siciliane la scelta di costruire classi ghetto dove ammassare i figli di genitori pregiudicati o reclusi sia una traccia non episodica. Sarebbe il segno di una sorta di rassegnazione istituzionale al destino già segnato di quei ragazzi e al contesto sociale in cui crescono".

Ieri sera è arrivata la replica della dirigente dell'istituto, Anna Maria Alagna, che annuncia le vie legali.

“In merito alle notizie diffuse oggi sulla stampa “sulla classe ghetto a Marsala”, nella quale sarebbero iscritti ben ventidue bambini, figli di pregiudicati, intendo annunciare che ho già adito le vie legali, a difesa del buon nome dell’Istituzione scolastica di cui sono Dirigente, del gruppo di lavoro che si occupa di formare le classi nel rispetto di obiettivi e deliberati criteri, oltre che mio personale, per querelare tale signor Inguì per le dichiarazioni false, tendenziose e prive di fondamento rese alla Commissione regionale antimafia presieduta da Claudio Fava. Non si comprende da quali fonti l’Inguì abbia tratto le false informazioni che tanto discredito gettano su una scuola che, pur insistendo in un quartiere popolare, non è annoverata tra le 9 scuole dell’ambito 28 della provincia di Trapani destinatarie di interventi contro la dispersione scolastica, al contrario vanta una storia di successi educativi testimoniati dai numeri crescenti di iscrizioni. E’ appena il caso di ricordare che la scuola, ogni scuola, svolge una essenziale e instancabile azione educativa e di aperto contrasto ad ogni forma di illegalità. Per questo chiederò al presidente Fava di essere audita in Commissione dove sarà facile dimostrare, carte alla mano, l’infondatezza delle affermazioni di Inguì che per questa azione diffamatoria e calunniosa dovrà rispondere nelle sedi opportune. Altresì è mio dovere intraprendere ogni altra azione in autotutela nei confronti del docente che ha incautamente scatenato questa bufera mediatica, che se da un lato si abbatte sulla scuola, dall’altro servirà a fare chiarezza anche in merito alle procedure trasparenti e corrette con le quali si formano le classi. Di tutta la vicenda saranno informati gli organi scolastici territoriali e regionali”.

Sulla vicenda ha commentato, timidamente, il sindaco di Marsala Massimo Grillo:

“Spero che non sia vero, sarebbe molto grave. Credo nella serietà delle fonti da cui proviene la notizia, credo e spero anche che la dirigente possa chiarire presto. Per quanto mi riguarda ho chiesto formalmente informazioni alla stessa dirigente e attendo la relazione a stretto giro”.



Interviene anche la segreteria provinciale del Pd di Trapani, ma in maniera più decisa. “Apprendiamo con preoccupazione le dichiarazioni rese durante la seduta della Commissione Antimafia regionale da Salvatore Ingui', dirigente dell'ufficio scolastico provinciale.

La scuola è luogo di confronto ed incontro, ma soprattutto di crescita ed i bambini e le bambine sono tutte e tutti uguali.

Se la notizia della classe ghetto nella scuola di Sappusi (Marsala), composta con bambine e bambini che hanno in comune l'essere figli di pregiudicati venisse confermata e, visto il luogo dove sono state rese le dichiarazioni, stentiamo a credere che siano infondate, significherebbe che si è totalmente perso di vista il ruolo educativo dell'istituzione scolastica.

In considerazione di ciò chiediamo che si intervenga subito per rimuovere tale condizione che è intollerabile.

È evidente che la vicenda merita il dovuto approfondimento e che sarà nostro impegno, se necessario, interpellare attraverso i nostri parlamentari, il Ministero dell'Istruzione”.



Così invece su Facebook Antonella La Francesca, insegnante dell’istituto “Asta” di Sappusi, difende la scuola.

L’Istituto di Sappusi ha come fonte di ispirazione gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione italiana. È una scuola che concorre alla formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali.,Una scuola che offre la possibilità ai bambini di esprimere il proprio saper essere in un sereno ambiente formativo e di apprendimento, caratterizzato dalla eterogeneità e diversità degli alunni. Nel clima di apprendimento della nostra scuola troviamo il figlio del professionista che apprende insieme al figlio di “un genitore disagiato” perché noi siamo la scuola dell’inclusione. Vi piaccia o no siamo una scuola che accoglie tutti! Non siamo la scuola che emargina! Questo può essere un vanto per noi. Vi ricordo che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La nostra scuola rende effettivo questo diritto assicurando l’eterogeneità in occasione della formazione delle classi prime. I figli dei bambini “deboli” o “disagiati” sono una risorsa per la comunità scolastica che deve confrontarsi e apprendere nella diversità del percorso formativo dell’uomo e del cittadino. Sono indignata è profondamente amareggiata. Questo articolo mi ha letteralmente sconvolto e con me ha sconvolto i miei colleghi che lavorano da anni in questo quartiere di Sappusi. Questo quartiere e tutta la comunità ci appartengono e lo difenderemo a spada tratta e senza remore, camminando a testa alta come diceva Bianca Stancanelli.