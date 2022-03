Il Pd di Petrosino si prepara alle elezioni amministrative

12/03/2022 13:00:00

Il Partito Democratico di Petrosino scende in campo compatto e coeso in vista delle prossime elezioni amministrative.

Nel corso della riunione dell’8 Marzo del Direttivo del locale Circolo del Partito, con la presenza, in rappresentanza della Segreteria Provinciale, del Vice Segretario Francesco Crinelli, i componenti hanno approvato all’unanimità la relazione della Segretaria Comunale del PD, Giovannella Licari, a cui è stato dato ampio mandato di iniziare il confronto e il dialogo con le altre forze politiche e movimenti civici, al fine di giungere a un progetto politico-amministrativo condiviso da presentare agli elettori.

“Continuità e rinnovamento saranno le due parole d’ordine della nostra proposta politica”, evidenzia la Segretaria Licari. “li nostro obiettivo”, prosegue, “sarà connettere la politica del Pd con le esigenze del territorio e promuovere il nostro Circolo come luogo preposto ad ascoltare le esigenze della comunità, per poi riprodurli mediante i nostri rappresentanti nelle istituzioni preposte, il Consiglio Comunale e la Giunta. Abbiamo i mezzi, le competenze e le persone, per realizzare i progetti che ci prefiggiamo e realizzarli nel prossimo quinquennio. In questa prospettiva punteremo sulla continuità di quanto già è stato fatto nel nostro paese dalla precedente Amministrazione, ma porteremo, dal canto nostro, rinnovamento e ottimizzazione della stessa, attraverso i mezzi, le idee e le persone”. Nessuna preclusione da parte del PD alle altre forze politiche del centrosinistra nel solco di un campo allargato, ma nessuna apertura nei confronti della destra e verso coloro che pensano di poter interferire dall’esterno sul futuro della comunità petrosilena.



Durante la riunione, il Direttivo ha approvato anche la proposta di intitolare il circolo a David Sassoli e la partecipazione al progetto del PD Regionale “Insieme per l’Ucraina”, per dare sostegno insieme alle altre associazioni che operano nel territorio al popolo ucraino, devastato dalla guerra.