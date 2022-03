Co.Tu.Le.Vi. Trapani apre uno sportello d'ascolto anche a Roma

14/03/2022 02:10:00

A Roma nasce il primo sportello antiviolenza della Co.Tu.Le.Vi., l’organizzazione di volontariato Contro Tutte Le Violenze fondato dalla Presidente Aurora Ranno nel 2008.

L’opera della Co.Tu.Le.Vi. inizia come associazione con l’apertura del primo sportello “Diana” all’interno del Tribunale di Trapani con lo scopo di offrire assistenza alle donne vittime di violenza. Nel corso di questi anni il lavoro della Co.Tu.Le.Vi. è stato incessante. Nel 2012 ottiene il riconoscimento come Fondazione Odv (Organizzazione di Volontariato), iscritta con atto pubblico al Run. Nel 2018 apre il Centro antiviolenza presso il Tribunale di Trapani assicurando supporto anche nella gestione dei disagi familiari in senso ampio e occupandosi di servizio civile. Nell’ultimo anno la Co.Tu.Le.Vi. ha reclutato 150 volontari del servizio universale civile, ha siglato protocolli con le università rivolti ai tirocinanti aventi diritto e con gli Uffici locali per l'Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) che svolgono attraverso i servizi sociali interventi in favore di soggetti ristretti negli istituti di pena in 5 capoluoghi di provincia. Oggi la Co.Tu.Le.Vi. è estesa in quasi tutte le province siciliane, con una rete di 70 sportelli, e anche nel Lazio, a Velletri.

L’idea dello sportello romano nasce nel corso dell’incontro avvenuto tra la Presidente Aurora Ranno e l’avv. Romina Lanza, già Presidente di Aiga Roma e attualmente coordinatore del dipartimento “Diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni” della Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli, alla quale è affidata la responsabilità del centro. La dott.ssa Melita Cavallo, già Presidente del Tribunale minorile della Capitale, curerà gli eventi formativi. “Dal report del Servizio analisi criminale del ministero dell'Interno emerge che dall’inizio dell’anno fino al 6 marzo in Italia sono stati registrati 46 omicidi e 13 vittime erano donne. Di queste 12 sono state uccise in ambito familiare o affettivo e otto di loro hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex partner - sottolinea l’avvocato Lanza. Oggi più che mai quindi è importante non abbassare la guardia contro la violenza e aiutare tutte quelle donne che vivono una situazione di emergenza o vogliono uscire da un disagio. Con lo sportello Co.Tu.Le.Vi. vogliamo esportare dalla Sicilia un progetto di solidarietà che negli anni ha dato notevoli risultati fornendo consulenza e supporto a migliaia di persone in difficoltà”.

La Presidente dell’Organizzazione di volontariato Co.Tu.Le.Vi. Aurora Ranno commenta: “l’apertura dello sportello romano è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Già dallo scorso 2019, in particolare, la nostra Organizzazione è presente nel Lazio presso il Tribunale di Velletri. Il fine ultimo della nostra azione è, infatti, quello di strutturare una rete territoriale sempre più capillare e vicina alle esigenze delle tante cittadine finora inascoltate e, spesso, relegate ad un assordante silenzio. Ringrazio, pertanto, l’Avv. Romina Lanza, la dott.ssa Melita Cavallo e quanti hanno reso possibile questa nuova apertura, nella speranza di poter dare voce e strumenti a chi, per troppe volte e per troppo tempo, ne è rimasta priva”.

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì in Viale Giuseppe Mazzini n. 142 dalle 14.30 alle 19.00 e risponde ai numeri 0699709774 - 3885831247.