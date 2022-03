Atti vandalici a Erice, la condanna della Uil 

15/03/2022 09:42:00

Interviene anche la UilPa Polizia penitenziaria sugli atti vandalici contro la delegazione municipale di San Giuliano, nel territorio di Erice Casa Santa. “Come sindacato – si legge in una nota - esprimiamo solidarietà all'Amministrazione comunale di Erice, condannando il gesto sabotatore posto in essere agli uffici comunali della borgata di San Giuliano”.

“Sono segnali che lasciano – dichiarano dalla segreteria regionale e provinciale dell' organizzazione sindacale- l'amaro in bocca, ma dovrebbero unire tutti, perché la solidarietà deve essere patrimonio culturale di qualsiasi soggetto, sia pubblico che privato”. “Anche noi come operatori di polizia – prosegue la nota - nel passato abbiamo subito atti vandalici, addirittura pure all'interno del perimetro del carcere, per questo abbiamo chiesto l'aumento di attenzione, in un territorio che senza ombra di dubbio, è innegabilmente complesso e variegato”.