Pantelleria, le scoppia una vena mentre si trova sola in negozio. Muore una donna di 57 anni

15/03/2022 07:44:00

Si svolgeranno questa mattina a Pantelleria i funerali di Anna Fausta Pavia, la donna di 57 anni morta dopo un malore avuto all'interno del suo negozio. Conosciuta da tutti i panteschi, si trovava all'interno della sua attività commerciale, quando, sfortunatamente, le è scoppiata una vena varicosa.

Purtoppo in quel momento non c'era nessuno in negozio che potesse darle aiuto e la donna è finita a terra in una pozza di sangue. Trasferita all'ospedale Nagar, i medici hanno tentato di salvarla con una trasfusione, ma non c'è stato nulla da fare. Fausta era l'amica di tutti, panteschi e turisti e la sua morte in questo modo così sfortunato, ha scioccato tutti i panteschi che la conoscevano come la donna del negozio di via Ponte in contrada Tracino, sempre disponibile e pronta a donare un sorriso a tutti.