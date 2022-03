Il Comune di Partanna alla Bit di Milano, dal 10 al 12 aprile

15/03/2022 07:00:00

Il Comune di Partanna sarà presente alla Bit di Milano, la cui nuova edizione, dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, si terrà dal 10 al 12 aprile a Fieramilanocity, dove sono attesi, come sempre, tantissimi operatori e viaggiatori italiani e internazionali.



BIT MILANO rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e importanti del mondo del turismo nazionale ed internazionale, luogo ideale per sviluppare relazioni e business, condividere esperienze e ispirare il cambiamento.



Nell’ambito della Borsa del Turismo il Comune di Partanna proporrà, all´interno del proprio stand e con apposito materiale, le proprie attrattive culturali e naturalistiche e i propri prodotti tipici. Un momento di promozione importante per il territorio, incentrato sulla ripartenza, attraverso la cultura del luogo associata ai sapori e ai colori per sviluppare un nuovo modo di fare turismo, accoglienza e ospitalità.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso per la partecipazione gratuita alla Fiera degli operatori turistici e dei produttori di prodotti tipici locali.