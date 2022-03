Il Flag Trapanese cerca qualcuno per la promozione delle isole ecologiche

17/03/2022 00:05:00

E’ stato pubblicato sul sito del Flag Trapanese l'Avviso di indagine esplorativa del mercato preliminare per l’affidamento diretto del servizio di realizzazione della campagna promozionale delle isole ecologiche installate presso i comuni sede di portuali peschereccia del Flag Trapanese, da realizzare sia attraverso seminari ed incontri informativi ed informativi, nonché tramite la relativa produzione a supporto dei materiali promozionali ed informativi sul loro corretto ed opportuno utilizzo.



Il servizio è attivato nell’ambito dell’azione del Piano di Azione Locale (PAL) relativo alla "realizzazione di azioni informative dirette agli operatori in merito alle finalità perseguite con l'attivazione delle isole" (Azione 1.B.II) ), intervento di supporto all'attività di acquisto e fornitura di quatto isole ecologiche installate presso i comuni di Marsala, Mazara del Vallo, San Vito lo Capo e Trapani, per la raccolta dei rifiuti marini, volta a promuovere il corretto e consapevole utilizzo delle stesse.

Il servizio prevede, in sintesi, la realizzazione di:

1) un evento in presenza, in occasione dell'inaugurazione dell'infrastruttura, tramite l'organizzazione di un evento di sensibilizzazione ambientale, anche tramite il coinvolgimento di associazioni e gruppi di volontariato esistenti sul territorio, e con il contributo di personaggi del panorama artistico, scientifico, politico, in grado di veicolare maggiormente la promozione all'utilizzo delle isole ecologiche;

2) un evento da realizzare online, volto a veicolare i materiali multimediali prodotti in occasione dell'evento in presenza;

3) la diretta streaming degli eventi e la realizzazione, in post produzione, di quattro clip video emozionali degli eventi pubblici;

4) la progettazione grafica e la realizzazione dei materiali promozionali di supporto, siano essi informativi (cartacei o digitali), nonché gadget promozionali da utilizzare e distribuire in occasione degli eventi, la segnaletica orizzontale e verticale, etc;

5) la realizzazione di nr. 4 clip illustrative sul corretto funzionamento delle isole ecologiche.

Il servizio ha durata sino alla completa realizzazione delle attività richiamate e dovrà concludersi non oltre il 31/05/2022.

L’importo complessivo del servizio è determinato in Euro 34.150,00 IVA inclusa

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le istanze di partecipazione entro le ore 14:00 del 25 Marzo 2022 esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo: gactrapani@pec.it.

Tutti i dettagli relativi alla presentazione della manifestazione di interesse (criteri di valutazione, la documentazione da produrre a supporto, la traccia di modulo di domanda, etc), sono indicati nell'avviso e nei suoi allegati disponibili per il download al seguente link:

https://www.flagtrapanese.it/2022/03/15/promo-isole-ecologiche/