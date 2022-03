Marsala: ingorghi allo Stagnone, iniziati i lavori nella stradina del Baglio Vaiarassa

17/03/2022 17:00:00

A quasi un anno dalle polemiche e dagli ingorghi causati per il senso unico di marcia lungo la via Giacalone, senso cambiato in funzione della fruizione della pista ciclabile che costeggia la Laguna dello Stagnone, inziano i lavori per la sistemazione della "trazzera" che collega la strada del Baglio Vaiarassa con quella del Baglio Cudia, lavori che dureranno circa una settimana.

Gli operai coordinati dai funzionari del Comune hanno già avviata la fase di spianatura e succesivamente procederanno alla collocazione dell’aggregante e alla definizione del nuovo manto stradale con il rullaggio.

“Con questo intervento – precisano il Sindaco Massimo Grillo e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Arturo Galfano – si viene a creare un ulteriore sbocco viario fra la litoranea dello Stagnone e la Strada provinciale 21 Marsala – Trapani. In pratica per gli automobilisti impegnati con il senso unico di marcia sulla litoranea per la presenza della pista ciclabile si realizza una ulteriore via di fuga utile per il traffico veicolare in generale ma soprattutto per i residenti della zona, alcuni dei quali eviteranno di percorrere alcuni chilometri per raggiungere le proprie abitazioni. E’ un intervento che avevamo programmato già da tempo ma che abbiamo potuto effettuare adesso, in vista delle stagioni primaverile ed estiva, dopo avere ottenuto le necessarie autorizzazioni”.

Si precisa che non è possibile asfaltare la strada per i vincoli paesaggistici che insistono nella zona, indicata come pre-riserva.