Sicilia, la guerra in Forza Italia. Come finirà? 

18/03/2022 07:11:00

La guerra interna a Forza Italia finirà, quasi certamente, con la fuoriuscita di qualcuno degli attuali deputati.

Gianfranco Miccichè può contare unicamente sulla lealtà di un solo assessore forzista, si tratta di Toni Scilla. La questione è legata alla linea che Miccichè tiene sull’Isola, i dissidenti chiedono il cambio del coordinatore regionale, da Gaetano Armao a Marco Falcone passando per Marco Zambuto e Riccardo Savona, i malumori sono troppi, tanto da indurre questi ultimi a fare il cambio del capogruppo all’ARS, da Tommaso Calderone e Mario Caputo.

La nuova indicazione, però, è avvenuta in modo non compatibile con i regolamenti di palazzo e quindi ad oggi continua ad essere capogruppo Calderone.

Miccichè è pronto a sferrare un altro colpo, c’è chi sussurra che ci saranno delle epurazioni, anche alla luce di un incontro proprio tra Miccichè e Silvio Berlusconi. La questione sul tavolo è la candidatura di Nello Musumeci, indigesta a gran parte del centrodestra, tranne che a Fratelli d’Italia e a Diventerà Bellissima. Gli scontri con il presidente sono frequenti, la spaccatura in casa c’è e il divorzio sarà inevitabile.

Il tema è tutto politico e riguarda soprattutto i posizionamenti per le prossime competizioni elettorali, il gruppo dei parlamentari verrà convocato a breve e non sarà una riunione serena.

Tutti questi malesseri sono stati in buona parte anche provocati dall’attuale governatore, la sua mancanza di dialogo ha fatto saltare gli equilibri del centrodestra, da Matteo Salvini a Gianfranco Miccichè, da Raffaele Stancanelli a Cateno De Luca non c’è un leader di partito, eccezione per la Meloni, che lo vorrebbe ricandidato.

La campagna elettorale per le regionali è già iniziata proprio dalle aule del parlamento siciliano, Musumeci resta ancora molto isolato e poco gradito agli alleati che sono pronti a spingere su un altro nome, che molto probabilmente sarà quello di Nino Minardo, coordinatore regionale della Lega.