Il Rotary Club di Marsala fornisce all'Associazione Il Mulino indumenti per permettere di lavorare in sicurezza 

19/03/2022 11:35:00

Il Rotary Club Marsala, nell’ambito del Progetto S.P.E.S., acronimo di “Servizio, Protezione, Educazione e Solidarietà” (in inglese acronimo di “Service, Protection, Education and Solidarity”), ha provveduto, con il contributo economico della Fondazione Rotary del Rotary International attraverso il Distretto 2110 Sicilia – Malta, a fornire alle famiglie bisognose della nostra comunità sussidi per la sicurezza igienico - sanitaria, per la sicurezza sul luogo di lavoro e sulla strada. I sussidi acquistati dal Rotary Club Marsala sono stati donati all’Associazione Il Mulino che provvederà alla distribuzione alle famiglie da loro assistite. La Presidente di quest’Associazione, dott.ssa Maria Cristina Murana, aveva fatto richiesta al Rotary la fornitura di prodotti per l’igiene personale, prodotti per la pulizia della casa e degli indumenti, prodotti per la disinfezione e dispositivi per la protezione individuale.

Era stata evidenziata anche la necessità di fornire indumenti per permettere di lavorare in sicurezza (es. scarpe antinfortunistica e guanti antitaglio) e accessori per la sicurezza stradale. Aderendo a queste richieste, sono stati acquistati e donati prodotti per l’igiene personale (bagno schiuma, shampoo, dentifrici, spazzolini, ecc…), kit per la protezione dal coronavirus (disinfettante delle mani, detergenti di superfici, detergenti per il bucato, ecc…), kit per la sicurezza stradale (giubetti catarifragenti) e articoli per la sicurezza sui luoghi di lavoro (guanti antitaglio, scarpe antinfortunistica, ecc…). A tale azione, sempre nell’ambito del medesimo Progetto S.P.E.S., faranno seguito altre donazioni di sussidi e la fornitura di opuscoli informativi sui temi della sicurezza.