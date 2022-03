"Marsala città senza sport"

20/03/2022 16:00:00

Sabato 19 marzo 2022, lo Stadio Polivalente “Mariano Di Dia” di Strasatti, a seguito di un sopralluogo operato dai vigili urbani, è stato dichiarato inagibile. Ciò è avvenuto al termine dei lavori di ristrutturazione dei locali adibiti a spogliatoi presenti all’interno dell’impianto sportivo, per i quali è stata spesa una ingente somma di denaro pubblico.

Sulla vicenda interviene il circolo marsalese di Rifondazione Comunista: "La chiusura dello Stadio di Strasatti rappresenta il colpo di grazia per l’impiantistica sportiva marsalese già provata dalle criticità che hanno condotto alla chiusura dello Stadio Municipale “Antonino Lombardo Angotta” – capace di ospitare incontri di calcio e atletica leggera -, del Palazzetto dello Sport – basket, pallamano, sport indoor -, e della piscina comunale – nuoto, pallanuoto -. Inoltre ricordiamo che il “Gaspare Umile” di via Istria non risulta omologabile ai fini dell’attività sportiva a causa delle ridotte dimensioni e pertanto viene unicamente riservato ad attività sociale. Chiediamo all’Amministrazione Comunale, e in particolar modo all’Assessore al ramo l’Avvocato Paolo Ruggieri, di esprimersi sullo stato di salute dell’impiantistica marsalese che oggi subisce un ennesimo colpo che mette a rischio l’attività sportiva di diverse realtà a livello locale, senza trascurare l’impossibilità per i comuni cittadini marsalesi di svolgere liberamente attività sportiva non organizzata all’interno di queste strutture pubbliche":