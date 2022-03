 Droga, guida senza patenze e attività di parcheggiatore abusivo. Tre persone denunciate a Trapani

21/03/2022 10:31:00

Spaccio di droga, guida senza patente ed esercizio abusivo di attività di parcheggiatore, sono questi i reati contestati alle tre persone denunciate dai carabinieri di Trapani nel corso di un'operazione di prevenzione ed contrasto di crimini predatori e alla verifica del rispetto delle norme anti Covid-19.

I particolare un giovane trapanese classe 2001 a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 9 gr. di hashish divisi in dosi e materiale per il confezionamento, un 38enne di Alcamo è stato sorpreso alla guida del proprio veicolo sprovvisto di patente in quanto revocata in condizioni di recidiva nel biennio e un 25enne, già sanzionato amministrativamente in precedenza per attività non autorizzata di parcheggiatore, veniva nuovamente sorpreso in questa via ilio all’esercizio della stessa attività senza autorizzazione.

Sono stati segnalati alla Prefettura di Trapani, per l’illecito amministrativo di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, tre soggetti assuntori non terapeutici, trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina, crack e hashish per il peso complessivo di gr. 4.

Durante gli accertamenti inerenti il rispetto delle norme anticovid 19 sono state sanzionati amministrativamente un giovane del 2003 sorpreso all’interno di un ristorante senza green pass rafforzato ed il titolare del locale che non ha proceduto al controllo dello stesso.