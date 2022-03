Il palo al centro dei percorsi per ipovedenti. Si riaccendono le polemiche a Trapani

22/03/2022 08:30:00

Una polemica senza fine. Continuano a far discutere, a Trapani, i lavori per la realizzazione degli attraversamenti pedonali per ipovedenti nella centralissima via Fardella. Ad innescare l'ennesima polemica, un palo della luce al centro dei percorsi tattili .

Circostanza che non è sfuggita a Tore Fileccia: perché mettere la piastrella attorno al palo?. Il post pubblicato su Facebook in poco tempo è diventato virale alimentando critiche e discussioni.



Così l'assessore Dario Safina è intervenuto con un post: “Come spesso accade quando si è guidati solo dalla voglia di far polemica ed alzare polveroni sul nulla, si incappa in grossolani errori.

La striscia di mattoni corrente lungo l’orlatura non è un pavimentazione da percorrere in senso longitudinale, infatti i mattoni posizionati lungo tale striscia non indicano un percorso rettilineo ma la presenza di uno ostacolo invalicabile da non percorrere in senso trasversale, ossia impediscono all’ipovedente di scendere dal marciapiede.

Pertanto, non percorrendo in direzione longitudinale tale percorso, la persona con disabilità non potrà mai urtare il palo della luce.

Se l’interlocutore avesse avuto un po’ di pazienza e attenzione avrebbe potuto notare che parallelamente al percorso con i pallini corre il percorso tattile longitudinale che guiderà il disabile all’ingresso dell 'autobus in fermata.

Per la prossima volta invito Tore Fileccia ad informarsi meglio ed a studiare un po’, soprattutto quando ci si propone come difensore dei cittadini, attività certamente nobile ma che richiede onestà intellettuale”.



Polemica rientrata? Macchè! Puntuale è arrivata la replica di Fileccia:

“Come si può avere la presunzione e la sfacciataggine di attaccare ed invitare pure allo studio chi cerca giornalmente di proteggere ciò che ogni Trapanese come me dovrebbe proteggere: LA PROPRIA CITTÀ!!!!

Grazie per il peso Politico che questo post mi dà ...ma non ne ho bisogno ...

Io a differenza di altri ...non mi sono mai servito della Politica per essere Qualcuno ... Ma mi inorgoglisce essere etichettato come "Difensore dei Cittadini" ...perché sono Trapanese e amo difendere chi patisce come me: "Amministratori incapaci di chiedere scusa allo scempio a cui assistiamo 5 mesi"

Caro Assessore Dario Safina ...io sarò per lei ...poco Onesto Intellettualmente ma di certo non sono né presuntuoso .. né poco Umile...a differenza di chi predica male e razzola peggio.