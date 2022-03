Marsala, venerdì la premiazione del concorso “Il Presepe più bello 2021” 

24/03/2022 00:00:00

Venerdì 25 marzo la premiazione del concorso “Il Presepe più bello 2021 Città di Marsala”, dedicato a Enrico Piccione. In Chiesa Madre alle ore 21 saranno resi noti i vincitori della XVI edizione del concorso organizzato dall’associazione “Stella di Betlemme”

Non si era mai svolta così “tardi”, ma a causa delle restrizioni legate alla pandemia, l’Associazione culturale “Stella di Betlemme” presieduta da don Filippo Romano ha ritenuto opportuno rinviare la cerimonia che solitamente si è sempre svolta a gennaio.

La premiazione della XVI edizione del concorso “Il Presepe più bello Città di Marsala” – dedicato a Enrico Piccione si terrà venerdì 25 marzo alle ore 21 in chiesa madre, grazie alla disponibilità e all’accoglienza dell’arciprete don Marco Renda.

Si concluderà così la 16esima edizione della manifestazione che coinvolge famiglie, parrocchie, scuole e attività produttive che con tanta fede e passione realizzano il presepe. Da quindici anni infatti questo concorso punta l’accento su tutti i presepi realizzati in città, molti dei quali sono vere e proprie opere d’arte.

Da qualche anno, vista la pandemia e le norme anti-Covid, non è stato possibile per la giuria visionarli di presenza, ma la competizione è stata comunque portata avanti attraverso in quattro categorie:

1 - CONCORSO TRADIZIONALE

Una giuria di esperti ha valutato le opere realizzate dai partecipanti. I premiati saranno: dal 1° classificato (che si aggiudicherà il premio “Il Presepe più Bello 2021”) fino al 6° posto. I restanti saranno tutti 7° classificati, a pari merito. Ci saranno anche dei premi di categoria (artigianalità, originalità, etc.).

2 - IL PRESEPE IN VETRINA. Questa categoria quest’anno ha consentito di “riempire di Natale” le vie del nostro centro cittadino. Infatti molte attività commerciali affinché hanno realizzato scenari per accogliere il presepe "in vetrina" dei presepi che fanno parte della collezione di don Filippo Romano.

3 - IL PRESEPE PIU' CLICCATO. Categoria disputata sulla pagina Facebook del concorso. Tutte le foto degli iscritti al concorso - sia categoria tradizionale che del presepe in vetrina sono state caricate sulla Pagina il Presepe più bello. Vincerà il presepe la cui foto ha ottenuto più like.

4 - DISEGNA IL TUO PRESEPE. Una speciale categoria riservata a tutte le scuole marsalesi di ogni ordine e grado. Gli alunni - singolarmente o in gruppo - hanno disegnato o comunque realizzato un elaborato sulla nascita di Gesù.