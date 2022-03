Maltempo in Sicilia. Crolla una palazzina, panico all'aeroporto. Immagini e video

31/03/2022 06:54:00

Il maltempo ha creato nella notte danni e disagi in Sicilia occidentale ed in particolare a Palermo, con il crollo del tetto di una palazzina e il panico all'aeroporto di Palermo per il crollo di un cantiere all'interno dello scalo.

La pioggia, accompagnata da venti di burrasca, ha colpito la Sicilia occidentale, e le province di Trapani e Palermo.

I venti hanno raggiunto i 106 km/h.

All'aeroporto di Palermo, come dicevamo, a causa del forte vento, una parte di un cantiere è crollata.

E' scattato il piano di emergenza dell'aeroporto e sono stati evecuati tutti i passeggeri. Non ci sono feriti. L'aeroporto è stato chiuso per 4 ore causando la cancellazione di 8 voli, mentre altri 6 erano già stati dirottati su altri scali a causa del vento.

Paura sempre a Palermo all’interno del quartiere di Borgovecchio. E’ crollato il tetto di una palazzina in via Ettore Ximenes. L’episodio è avvenuto intorno alle 22.30, quando i residenti della zona hanno avvertito un forte boato provenire dalla strada. A cedere la pavimentazione fra piano terra e primo piano. Sul posto è immediatamente giunto il personale dei vigili del fuoco, che sta lavorando sul posto con l’appoggio di due camion e di una autovettura. La polizia municipale ha provveduto a chiudere al transito la strada all’incrocio con via Archimede. Ciò per favorire le operazioni di messa in sicurezza.

Ma sono state tante le segnalazioni a Palermo per alberi caduti in strada, cartelloni stradali divelti e situazioni di pericolo per le persone.

Sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Tre alberi sono caduti in seguito alle forti raffiche di vento che stanno spirando sul capoluogo siciliano. Uno di questi si è abbattuto sulla corsia del raccordo della A19, tra lo svincolo di Palermo Giafar e Villabate, in direzione Catania.

Anche le previsioni per oggi non sono buone. Ed è prevista l'allerta gialla per la Sicilia occidentale.