A Partanna un evento in occasione della "Giornata Mondiale dell'Autismo"

31/03/2022 14:15:00

L’Amministrazione Comunale di Partanna in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, in occasione di sabato 2 aprile, “XVI Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo”, organizza un evento, che si potrà seguire in modalità on line, in diretta sulla pagina facebook del Comune di Partanna - “Comune di Partanna: Sindaco e Giunta” – che si concretizzerà in una tavola rotonda virtuale che unisce scuola, famiglie e territorio.

Nell’ambito dell’iniziativa interverrà il senatore Davide Faraone, autore del libro dal titolo “Con gli occhi di Sara. Un padre, una figlia e l’autismo”, in cui dà voce ai suoi silenzi più intimi e racconta lo straordinario rapporto con sua figlia Sara, autistica. Il libro è l’occasione per mettersi a nudo e guardare il mondo con occhi scevri da ogni pregiudizio. Le esperienze di padre e di uomo politico si intersecano con altre difficili storie di vita vissuta e con volti incontrati durante il suo cammino.

All’iniziativa porteranno i saluti il sindaco, Nicolò Catania, l’assessore all’istruzione e alle politiche sociali, Noemi Maggio, la Dirigente Ambito territoriale Trapani USR Sicilia, Tiziana Catenazzo e il Dirigente scolastico dell’Istituto “Rita Levi Montalcini”, Giuseppe Inglese.