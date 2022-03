Ponte sullo Stretto. La ministra Carfagna: "Priorità, opera da realizzare"

31/03/2022 20:50:00

"Il ponte sullo stretto di Messina non è una bandiera o un traguardo. È la prova che il governo vuole investire in infrastrutture per il Mezzogiorno e la Sicilia considerando questo investimento una priorità strategica di lungo periodo. Per questo stiamo realizzando lo studio di fattibilità tecnica ed economica".

Lo ha detto la ministra per il Sud Mara Carfagna che è tornata a parlare dell'opera simbolo, e più chiacchierata, dello sviluppo del Mezzogiorno.

Lo ha fatto intervendndo all'incontro su decontribuzione, fiscalità di vantaggio, Zes (Zone Economiche Speciali) a Villa Zito organizzato da Confindustria Sicilia a Palermo.

L’opera infrastrutturale non è stata inserita all’interno del Pnrr, ma come annunciato dal ministro Enrico Giovannini “Rfi ha comunicato il calendario di avvio dei lavori e quindi daremo notizia a brevissimo sui tempi dell’operazione, un’operazione complessa”.