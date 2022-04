Quarti di finale di playoff di Eccellenza femminile, Marsala in casa del Monreale

01/04/2022 22:31:00

Continuano i mata-mata, ovvero i confronti ad eliminazione diretta nei playoff promozione di Eccellenza femminile girone Sicilia 2021-2022. Siamo giunti ai quarti di finale, con ancora otto (sulle dieci totali) a contendersi l'unico posto in palio per il prossimo campionato di Serie C. Le azzurre del Calcio Femminile Marsala saranno di scena nel rognoso campo in terra battuta “Boncore” di Palermo, contro il Monreale Calcio. Partita dalla massima difficoltà, quelle per le lilibetane.



Innanzitutto, il Marsala si allena sull'erba sintetica del “Gaspare Umile”, quindi non è per nulla abituato ad un campo del genere, a differenza delle monrealesi che lì ci giocano e ci si allenano. Il Monreale, poi, è una squadra attrezzata per il ritorno in Serie C. L'anno scorso, infatti, le palermitane erano proprio nella terza serie nazionale, ed avevano anche ottenuto la salvezza, ma quest'anno la dirigenza aveva deciso di fare un passo indietro per contenere i costi, tornando a un campionato regionale piuttosto che rimanere in un dispendioso torneo interregionale. In stagione le due squadre si sono già affrontate tre volte, due in campionato e una in coppa. Bilancio a favore del Marsala, con due vittorie nessun pareggio e una sconfitta, ma il sorriso per il Monreale fu proprio al Boncore con la gara che terminò 2-0.



In caso di parità al 90', ci saranno i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità al 120', accederà alla semifinale il Monreale, che ha terminato il campionato al secondo posto, proprio davanti alle azzurre.

Si gioca domani, domenica 3 aprile 2022 alle ore 12:00.

Arbitrerà l'incontro il signor Marco Mirabile della sezione AIA di Palermo, mentre l'Associazione Italiana Arbitri non ha divulgato i nominativi dei due assistenti.