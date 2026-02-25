Sezioni
Sport

» Calcio
25/02/2026 16:50:00

“Antonini vattene”. La Curva Nord rompe con la società: “Stadio vuoto"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-02-2026/antonini-vattene-la-curva-nord-rompe-con-la-societa-stadio-vuoto-450.jpg

La frattura adesso è totale. E pubblica.

Con un durissimo comunicato diffuso nelle ultime ore, la Curva Nord del Trapani Calcio annuncia la decisione di non entrare allo stadio fino a data da destinarsi, in segno di protesta contro il presidente Valerio Antonini.

Il documento, dal titolo inequivocabile e chiuso con un altrettanto esplicito “Antonini vattene”, segna uno dei punti più bassi nel rapporto tra tifoseria organizzata e proprietà.

 

“Resteremo fuori dalla nostra curva”

 

La Curva spiega che la decisione arriva dopo le scelte della società di sospendere e non far entrare allo stadio alcuni esponenti noti della Nord. Una misura che ha acceso definitivamente lo scontro.

“Resteremo fuori dalla nostra curva a modo nostro ad incitare la squadra e a contestare questo individuo”, si legge nel comunicato.

I motivi della contestazione vengono elencati senza mezzi termini: penalizzazioni, squadra indebolita nel mercato di gennaio, mancanza di programmazione, incertezza sul futuro.

Ma, secondo gli ultras, il punto di rottura è stato soprattutto l’atteggiamento del presidente: “superbia e presunzione, offese, provocazioni, toni minacciosi, false promesse, strategia del confondere e prese in giro”.

 

“Uno stadio vuoto, un popolo tradito”

 

Il passaggio più forte è quello che fotografa il clima attuale:
“Uno stadio vuoto, un popolo tradito, una fede calpestata. Non c’è più orgoglio, non c’è più rispetto, solo silenzio, rabbia e vergogna”.

La Curva parla di dignità calpestata, di sacrifici personali per seguire la squadra, e definisce l’assenza dallo stadio “un gesto d’amore”.

Il messaggio finale è chiarissimo: tra i “tanti colpevoli di questa disfatta”, l’unica “persona non gradita” è Valerio Antonini.

 

Scontro aperto

 

Il comunicato arriva in un momento già delicatissimo per il club, tra penalizzazioni confermate, sanzioni disciplinari, tensioni social e una proprietà sempre più isolata.

Ora la protesta assume una forma concreta: stadio vuoto, curva fuori, contestazione permanente.

Trapani si ritrova così con una squadra che continua a lottare sul campo, una società impegnata in battaglie giudiziarie e una tifoseria che ha scelto di sfilarsi per protesta.









