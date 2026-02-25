Calcio femminile: ottimo pareggio a Lecce per la Virtus Femminile Marsala

25/02/2026 16:00:00

La Virtus Femminile Marsala guadagna un punto nel match disputato domenica 22 febbraio a Castrignano dei Greci(LE) contro l’U.S. Lecce Women, terminato sul risultato di 2-2 con i gol di Bonanno e Caporelli per le azzurre e di Kull e La Donna per le salentine.

“Rimonta pazzesca dal 2-0 nel primo tempo al 2-2 nella seconda metà di gioco” - commenta mister Valeria Anteri nel post partita - “Due goal non imputabili stavolta a nostre disattenzioni: uno da una bellissima punizione dell'avversaria a cui vanno fatti assolutamente i complimenti e l'altro purtroppo viziato da un fallo laterale nettissimo non ravvisato dall'assistente. In ogni caso non ci siamo assolutamente disuniti e siamo rientrati in campo, convinti di quello che avevamo fatto fino a quel momento, per far capire che sono stati soltanto due episodi. Abbiamo infatti recuperato la partita con un goal bellissimo di Giulia Bonanno, uscita poco dopo per infortunio, e poi un altro bellissimo goal in contropiede di Giulia Caporelli. Era da tanto che aspettavamo un risultato del genere in senso positivo, brave tutte però ancora la strada è lunga e dobbiamo subito cominciare a pensare alle prossime gare. Il prossimo appuntamento infatti sarà giocato in anticipo sabato 28 febbraio al “Nino Lombardo Angotta” per evitare la concomitanza con la gara del Marsala maschile che si gioca domenica e che di comune accordo abbiamo deciso di anticipare con fischio di inizio alle ore 14:30".



Tabellino: Lecce Woman - Virtus Femminile Marsala 2-2

Marcatrici: Kull(L), La Donna(L), Bonanno(V), Caporelli(V).

Lecce Women: Garzya(P), Porrino, Kull, Felline, Megna, Guido(VC), Bertè, La Donna, D’Amico(C), Ingrisso, Carrapa. Panchina: Prieto(P), Serio(P), Tondo, Carluccio, De Vito, Cudazzo. Allenatrice: Vera Indino

Virtus Femminile Marsala: Barbara(P), Bahloul, Bonanno, Caporelli, Di Bella, Di Napoli, Pellegrini, Pipitone, Pisciotta(VC), Sciacca, Termine(C). Panchina: Cavoli, D’Angelo(P), Foderà, Musumeci, Nicocia, Randazzo. Allenatrice: Valeria Anteri.

Arbitro: Antonio Pio Francesco Vetrugno (Lecce) con assistenti Leonello Biagi (Taranto) e Federico Francesco Carrozzo (Lecce)

Note: ammonita Malek Bahloul della Virtus Femminile Marsala

Campo da gioco: di Castrignano dei Greci(LE)



