Le Energie della Sicilia, il 7 e l'8 aprile l'iniziativa sulla transizione energetica

06/04/2022 10:15:00

L’idrogeno e la transizione energetica come opportunità per la Sicilia per promuovere modelli di sostenibilità ambientale, potenziando il ricorso alle fonti rinnovabili per puntare alla decarbonizzazione e creare anche nuove opportunità economiche e imprenditoriali. Questo il tema al centro de “Le Energie della Sicilia”, la tre giorni organizzata dal governo Musumeci nell’ambito delle “Giornate dell’Energia 2022”, che si svolgerà al Centro fieristico Le Ciminiere di Catania giovedì 7 e venerdì 8 aprile. L’evento, cofinanziato co le risorse del Po Fesr Sicilia 2014-2020, si svolge all’interno di "Ecomed – Progettocomfort", la Green Expo del Mediterraneo.



«Le Giornate dell'Energia sono promosse dagli uffici del dipartimento regionale dell’Energia e rappresentano un’occasione di confronto con gli attori e i protagonisti del settore per valutare le opportunità legate alla transizione energetica e all’utilizzo dell’idrogeno verde, fondamentale per la decarbonizzazione della nostra Isola», sottolinea l’assessore all’Energia Daniela Baglieri.

I lavori saranno articolati in tavole rotonde con esperti di settore, professori universitari, presidenti degli Ordini professionali, dirigenti regionali e giornalisti. L'obiettivo è accendere i riflettori su temi di enorme importanza verso le nuove politiche green.



Giovedì 7 aprile focus su "L’idrogeno quale volano della transizione energetica siciliana: politiche ed azioni della Regione". I lavori avranno inizio alle ore 9.30 e si svilupperanno in due sessioni. Ai lavori parteciperà l’assessore Baglieri, venerdì 8 aprile chiuderà l’evento il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.