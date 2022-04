Beni durevoli, nel 2021 spesi a Trapani 348 milioni, +17%. I dati 

23/04/2022 13:30:00

Nel 2021 le famiglie siciliane hanno speso per i beni durevoli 4 miliardi e 162 milioni di euro, +16,4% rispetto all’anno precedente: un risultato superiore sia a quello nazionale (+13,6%) che a quello del Mezzogiorno (+16,1%), come rileva l’Osservatorio dei Consumi Findomestic, realizzato in collaborazione con Prometeia. “Nella mobilità, spiccano le performance delle auto nuove, con un incremento oltre il doppio del dato italiano (+14,8% vs +6,5%), e dei motoveicoli (+35,1% vs 23,6%), mentre crescono meno velocemente le auto usate (+11,9% vs +12,7%)”, commenta Claudio Bardazzi, responsabile dell’Osservatorio. “Fra i beni per la casa, elettrodomestici (+19,7% vs +16,7%) e telefonia (+18,2% vs +9,3%) mostrano le dinamiche più vivaci; TV e Hi-fi (+36% vs +40,6%), mobili (+18,6% vs +19,8%) e information technology (+0,3% vs +3,6%) registrano invece un incremento più debole”.

L’ANALISI PROVINCIALE. Enna (+18,4%), Catania (+17,6%), Trapani (+17,2%) ed Agrigento (+17%) sono le province dove la spesa per i beni durevoli cresce al di sopra della media regionale, mentre a Messina (+16,2%), Palermo (+16,1%), Caltanissetta (+14,9%), Siracusa (+14,8%) e Ragusa (+14,3%) si registra un’espansione dei consumi inferiore al dato siciliano. L’Osservatorio Findomestic rileva che, in termini di spesa, nel 2021 una famiglia siciliana ha destinato all’acquisto di beni durevoli in media 2.101 euro, 628 euro in meno rispetto alla media nazionale: un dato che colloca la Sicilia in terzultima posizione nella classifica italiana, alle spalle di Calabria e Campania. Il primato in regione spetta a Catania che, con 2.279 euro per famiglia, occupa il 78° posto fra le province italiane, seguita da Siracusa (2.189 euro, 79°) e Palermo (2.139 euro, 83°). Più in basso troviamo Trapani (2.064 euro), Messina (2.035) e Ragusa (2.017); sotto i 2.000 euro e in fondo alla classifica nazionale Caltanissetta (1.936), Agrigento (1.891) ed Enna (1.818), rispettivamente 103°, 104° e 106°.

TRAPANI. Fra le province siciliane, Trapani è al penultimo posto per reddito pro capite, che nel 2021 ha toccato i 13.894 euro (+5,2%). Rispetto all’anno precedente, il consumo di beni durevoli (348 milioni, pari a 2.064 euro a famiglia) è aumentato del 17,2%. In base ai dati dell’Osservatorio Findomestic, la spesa più significativa nell’ambito della mobilità ha riguardato le auto usate (91 milioni, +11,8%); seguono le auto nuove (62 milioni, +17,5%) e i motoveicoli (10 milioni, +38,7%). Fra i beni per la casa, a Trapani sono cresciute più che altrove in Sicilia le spese per l’elettronica di consumo (+37,3%, per un valore di 14 milioni) e i mobili (+19,6%, per 90 milioni), comparto quest’ultimo nel quale Trapani registra anche la spesa per famiglia più elevata (532 euro). In linea con il dato regionale l’incremento nei consumi di elettrodomestici (+19,7%, per 30 milioni). L’IT alimenta un mercato da 13 milioni di euro (+1,1%), mentre la telefonia, dove Trapani con 228 euro detiene il primato regionale della spesa per famiglia, ha toccato quota 39 milioni (+17,9%).