Marsala, le proteste per la musica assordante a Piazza del Popolo

23/05/2022 09:35:00

Riprende la movida a Marsala e riprendono le proteste dei residenti del centro storico per la musica assordante di notte, vicino la zona dell'Antico Mercato, a Piazza del Popolo e dintorni. Le famiglie lamentano il fatto di non poter riposare, per l'alto volume della musica, soprattutto da mezzanotte in poi.

E' un tema vecchio, che su Tp24 abbiamo affrontato più volte, ospitando diverse segnalazioni, lettere aperte, chiedendo anche l'intervento del Comune. Benchè esista una precisa ordinanza sindacale che vieti la diffusione di musica ad alto volume, soprattutto la notte, sembra che i controlli non siano adeguati a fare rispettare regole, che prima di tutto, riguarda le basi della convivenza civile.

Adesso che si avvicina l'estate il Sindaco potrebbe programmare una serie di incontri per regolare l'inquinamento acustico del centro storico, ma la sensazione è che si ripeteranno le scene di ogni anno, con gli abitanti di Piazza del Popolo e Via Edoardo Alagna costretti a passare altre notti insonni.