"Marsala fiore all'occhiello del turismo? Caro assessore, in quale città vive?"

13/04/2022 06:00:00

Egregio Direttore di Tp24,

chiedo gentilmente di poter rispondere all'Assessore Oreste Alagna in merito all'articolo su Marsala e la sua partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano.

Egregio Assessore, su Tp24 ho letto che lei defnisce Marsala "un fiore all'occhiello del territorio siciliano". Con tutto il rispetto, sta parlando della nostra città o forse mi sfugge ci sia un altra Marsala in Sicilia.

Mi perdoni Assessore, non so da che parte cominciare ad elencare le falle della nostra BELLA ma TRASCURATISSIMA città.

Voi dove vivete! Non avete occhi per vedere la sporcizia ovunque anche in centro (premetto che non giriamo molto ma quel che vediamo ci basta ed avanza).

Faccia una passeggiata in piazza del Popolo cominci a guardarsi in giro, poi prenda il secondo tratto di Via Alagna e qui comincia il bello. Già dall'inizio vicino al banco di frutta e verdura, cassette e mobiletti rotti sul piccolo marciapiede, sono li da tantissimo tempo. Prosegua e veda le automobili parcheggiate sui marciapiedi, quindi le persone sopratutto se hanno stampelle, carrellini della spesa o passeggini sono costrette a camminare in strada e rientrare tra un veicolo e l'altro quando sopraggiunge un automobile, con il rischio di essere investiti.

Verso la fine della strada poi troverà una serie di 9 bidoni dell'immondizia (che occupano tutto il marciapiede) SEMPRE STRACOLMI di rifiuti e con gabbiani che scendono a rompere i sacchi che fuoriescono dai bidoni. Ahimè questo è solo l'inizio.

Sono state inviate foto al Sig. Sindaco che molto gentilmente mi ha risposto dispiaciuto di non essere riusciti a soddisfare la richiesta di porre rimedio a tale indecenza, che non si può agire solo con la repressione ma bisogna contagiare con l'esempio.

Mi son permessa di rispondere che "contagia solo il covid, non il buon esempio"

Se prosegue vedrà la nuova "lussuosa grande dependance" del bar che occupa mezza carreggiata di Via dei Mille, ostruendo la visuale di chi arriva da via Alagna in auto.

Prosegua verso il Lungomare e si guardi un attimo in giro, RIFIUTI RIFIUTI RIFIUTI d'appertutto. L'unica cosa ordinata e pulita, per assurdo, è il comodo Salato.

Vogliamo parlare della viabilità? macchine parcheggiate in doppia fila in ambo i sensi di marcia, tando da dover passare a senso alternato. Non parliamo poi delle persone che parlano al cellulare, che non mettono le frecce quando girano o si fermano.

Proseguo...? mezzi di trasporto inefficienti. Musica a palla in ogni dove (lo scorso anno è stata emessa un Ordinanza da parte del Sindaco e Comandante dei Vigili che NESSUNO fa rispettare).

Vogliamo parlare dei "lidi liberi" senza nessuna sorveglianza balneare e sporcizia d'appertutto.

Comprendo che la colpa è di ALCUNI cittadini, però se NESSUNO controlla e fa rispettare rigorosamente le elementari regole del senso civile, PERCHE' i cittadini corretti devono subire questi disagi?

Potrei andare avanti ad oltranza.

Dimenticavo le lacune del Teatro Impero nei confronti di persone con difficoltà motorie. SCANDALOSO nel 2022!

TUTTO CIO' per dirle Assessore, e mi creda la prego,, ho sentito parecchi turisti dire: no no qui non ci torniamo più, troppo sporca, rumorosa male organizzata. Purtroppo a malincuore ho dovuto tacitamente dar ragione a queste persone.

Porto un esempio personale e di nostro figlio che vive all'estero, abbiamo avuto conoscenti che son venuti a trovarci e sarebbero venuti volentiri a soggiornare qualche volta. Purtroppo dopo la prima breve visita ci hanno amaramente detto "ma dove siete capitati".

Idem nostro figlio ha portato un paio di volte colleghi, l'intenzione era anche di organizzare meeting di lavoro. Purtroppo ha abbandonato l'idea e non ha più portato nessuno per non fare cattiva figura.

Non mi è di consolazione quando sento persone del posto darmi ragione e sopratutto quando mi sento dire "rassegnati tanto qui non fa mai niente nessuno" NO io non mi rassegno.

Un consiglio se permette da chi non è assolutamente di parte. Marsala è città sul mare ma non di mare ed è una città dal turismo di passaggio, sicuramente non è turismo giovane o di famiglie, quindi impostate un accoglienza e divertimenti adeguati. Era così bello l'Antico mercato 5/6 anni fa quando si poteva frequentare tranquillamente per un aperitivo o un dopo cena con musica soft e bei localini. Ora è solo un posto da SBALLO che disturba in modo inverosimile tutto il centro (non solo quello, disturba con musica a palla purtroppo)

La gente è abituata a muoversi e vedere posti diversi, ben tenuti, organizzati, che ti fan venire voglia di ritornare, purtroppo non così a Marsala.

La città è BELLA va governata in modo MOLTO diverso (non ho usato di proposito il condizionale andrebbe), Ci si potrebbe anche accorgere di non essere all'altezza di un certo compito, facile..., un po di umiltà e si lascia il posto a qualcun altro.

Con la famiglia ci siamo trasferiti e residiamo a Marsala da 7 anni per motivi di salute e mi creda ci riteniamo cittadini Marsalesi e come tali ci sentiamo indignati ed arrabbiati nel vedere la nostra città così mal governata. Il dramma è che in questi 7 anni la situazione anziche migliorare è nettamente peggiorata.

Chiedo scusa se mi sono dilungata un po troppo, ci sarebbe stato dell'altro ma non essendo strettamente legato alla BIT per ora lo tralascio.

Auguro a lei ed a tutto lo Staff Comunale una buona Settimana Santa ed una S. Pasqua di Pace.

Cordialmente,

Una residente del centro storico