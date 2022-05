Marsala: lavori alla rete fognante, chiude fino al 3 giugno la via Vecchia Mazara

24/05/2022 08:11:00

Per lavori alla rete fognate resterà chiusa al traffico veicolare, da domani, mercoledì 25 maggio, e fino al prossimo 3 Giugno, la via Vecchia Mazara: il tratto interessato è quello che dalla via Lipari giunge fino al passaggio a livello di c.da Ponte Fiumarella. Lo stabilisce un provvedimento della Polizia Municipale di Marsala che, di fatto, accoglie la richiesta dell'Impresa incaricata dei lavori sulla rete fognaria, in particolare nella limitrofa stazione di pompaggio.

Contestualmente, viene interdetta alla circolazione anche la strada che da via Mazara conduce al passaggio a livello di c.da Casabianca e, da qui, al Lungomare Florio. Qualche disagio, quindi per gli automobilisti, tenuto conto che resterà ancora a traffico limitato la SP84 per i lidi. Sul punto, diverse le sollecitazioni dell'Amministrazione Grillo al Libero Consorzio Comunale affinchè si concludano i lavori di messa in sicurezza della litoranea per i lidi. Iniziati lo scorso Novembre, gli interventi - così come comunicato dalla stessa ex Provincia - dovrebbero terminare il prossimo 4 Giugno.