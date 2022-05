A Marsala il progetto "Yes I Start Up"

24/05/2022 22:20:00

Si è svolto venerdì 20 maggio alle ore 10:00, a Marsala presso Il Complesso Monumentale San Pietro su iniziativa di Confimpresa Euromed (soggetto attuatore) il workshop - seminario di presentazione del Progetto “YES I start up – Formazione per l’avvio d’impresa”.

Il Presidente di Confimpresa Euromed, Alessio Lattuca ha aperto i lavori ha esposto le potenziali ricadute delle azioni previste ed ha manifestato la volontà di procedere speditamente per dare avvio al progetto e darne ampia diffusione, al fine di promuovere l'azione di politica attiva del lavoro e raggiungere la platea dei beneficiari. Gioacchino Balistreri responsabile del Circolo YouConfimpresa di Marsala organizzatore dell’evento ha sottolineato l’importanza dello sportello attivato presso la sede di Marsala e ne ha evidenziato le peculiarità a partire dal significativo ruolo diretto ad accompagnare al lavoro: i giovani, le donne (anche quelle inattive) i disoccupati e, perfino, i percettori di Reddito di Cittadinanza. C'era anche il Sindaco Massimo Grillo ha manifestato il suo gradimento e l’interesse per lo sviluppo del progetto ed infine, ha offerto l’opportunità di collaborare attivamente per riservare ai giovani alle donne e ai disoccupati le opportunità previste. La docente Rita Genovese ha posto la questione relativa alla creazione di un consiglio di giovani al fine di avvicinarli alla politica. Il Presidente del Consiglio Comunale Enzo Sturiano si è impegnato per accelerare l’offerta di servizi e per mettere in campo una significativa attività di comunicazione. Il Responsabile del Progetto: Vincenzo Grilletto ha risposto alle domande dei giovani presenti e offerto un’ articolata descrizione delle modalità di accesso alla formazione, unitamente all’approfondimento, dei servizi e dell’assistenza di microcredito e Confidi per l’Impresa.



Il Progetto Yes I Start Up, finanziato nell'ambito di Garanzia Giovani, misura 7.1 è rivolto ai giovani NEET (not in education, employment or training) iscritti al Programma. Una generazione che si ritrova in una condizione davvero pericolosa che ha generato un tasso di rischio altissimo per moltissimi, troppi giovani intrappolati nell’area NEET. Uno spreco di futuro preoccupante per un paese moderno. Il Progetto realizzato dall'Ente Nazionale per Microcredito a seguito di un Accordo istituzionale con ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), ha lo scopo di formare ed accompagnare all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità i giovani NEET e, non solo, attraverso la definizione di un percorso formativo e di accompagnamento mirato. Il Progetto, infatti, è stato esteso alle donne inattive e ai disoccupati/e di lunga scadenza senza limite d’età (in possesso di DID) ed ha allargato a dismisura la platea dei destinatari.

Risulta un’occasione imperdibile per avviare progetti in svariati settori e anche nell’ambito delle tecnologie e del business digitale.

Si tratta di una vera e propria strategia che ha il fine di promuovere e accelerare progetti imprenditoriali: turismo, accoglienza, ospitalità, intrattenimento, agro business, commercio, servizi. Ma anche nell’ambito delle tecnologie e dei business del settore “digitale”, agroalimentare, studi professionali. Confimpresa Euromed, ente attuatore (attraverso i corsi gratuiti di 80 ore previsti) assisterà i giovani interessati per accedere a un finanziamento fino a 50.000,00 Euro (senza “garanzie” e senza “interessi” da restituire in sette anni), mediante un percorso di incubazione e accompagnamento: - Verifica e costruzione business plan; Analisi di mercato e supporto nello sviluppo del business; - assistenza tecnica; accompagnamento post erogazione. Confimpresa Euromed, nel corso del dibattito coordinato da giornalista Alberto Di Paola - che ha registrato numerosi interventi tra gli altri di Enza Giannone, del docente Isaia, di Matteo Licari promotore del Circolo YouConfimpresa di Sciacca - ha confermato l’impegno costante, anche, nel tentativo di limitare fuga di cervelli.

Ha comunicato che sono attivi lo presso la sede del CircoloYouConfimpresa di Marsala lo Sportello OKmicro e Confidi per l’Impresa – Point: per offrire informazioni e la formazione (veri incubatori d’impresa) per le imprese, per le StartUp e per coloro che hanno voglia di mettersi in gioco, che vogliono fare impresa, ma che non possiedono le dovute garanzie.