"Nessun rinvio nè rischio crollo per il ponte Bocca Arena a Mazara"

25/05/2022 06:00:00

Al momento non è prevista nessuna variazione sulla data di consegna, ovvero i primi giorni di Agosto, nonostante sia stata necessaria l’approvazione di una perizia di variante del prezzo finale a causa dell’aumento delle materie prime”. A riferirlo, nei giorni scorsi, è stata la deputata del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati, Vita Martinciglio, nella nota stampa inviata agli organi di stampa e alla cittadinanza.

La dichiarazione è frutto dell’incontro avuto il 16 Maggio scorso – a riguardo della spinosa questione ponte di Bocca Arena – tra la stessa ed il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Raimondo Cerami.



LAVORI INIZIATI MA A SINGHIOZZO –“Ho appreso che i lavori sono iniziati – aveva aggiunto la portavoce dei 5 Stelle – ovviamente mi riferisco a tutte quelle attività propedeutiche per la preparazione dei lavori veri e propri, aspetto burocratico necessario”. Già è vero ma da più parti ci giungono segnalazioni che dopo i primi due giorni di lavori nel cantiere c’era stata subito una pausa per non conosciuti motivi. Gli occhi di migliaia di cittadini mazaresi, infatti, sono puntati sul ponte e appena succede qualcosa di strano fioccano immediatamente segnalazioni e rivolte sui social.

“ULTERIORI PERIZIE NON VAGLIATE” – “Ho chiesto anche a Cerami, che ringrazio per la sua disponibilità – aggiunge la Martinciglio – come mai non fossero state vagliate ulteriori perizie attestanti le reali condizioni del ponte (il riferimento è rivolto ad un documento dell’ing. Salvo che attesta come le condizioni del ponte e la manutenzione necessaria sia di diverso tipo preoccupati che possa crollare). Il Commissario mi ha assicurato – prosegue la portavoce nazionale dei grillini – che il fatto che il ponte possa crollare è fuori discussione, il problema, semmai, è che possano staccarsi alcune (piccole) parti del ponte e diventare pericoloso per i passanti. Ovviamente onde evitare di incorrere in azioni di carattere legale nel caso in cui si registrassero incidenti a cose o persone, il transito sullo stesso è vietato”.

LA VIGILANZA ARMATA – “Infine – continua la nota stampa – a salvaguardia del regolare svolgimento dei lavori e per garantire la sicurezza dei cittadini, alla luce del fatto che nelle scorse settimane si era verificata la rimozione illegittima dei blocchi di cemento armato posti e il transito sullo stesso, la ditta incaricata dei lavori ha richiesto e ottenuto un servizio di vigilanza armata per scongiurare possibili azioni illecite".

PRESSIONE VIGILANZA E SOLIDARIETÀ – “Noi dal canto nostro continueremo – concludono gli attivisti, i Consiglieri comunali e la portavoce alla Camera dei Deputati del Movimento 5 Stelle di Mazara del Vallo – come abbiamo sempre fatto, a seguire da vicino la vicenda per fare in modo che nel più breve tempo possibile si possa capire come tornare velocemente alla normalità e fare pressione affinché non ci siano ulteriori intoppi e rallentamenti. La nostra solidarietà va a tutti i cittadini e alle attività di c.da Bocca Arena che vivono quotidianamente grandi disagi legati alla chiusura. Ci rammarica che la stagione estiva é quasi iniziata e ciò inciderà anche sul turismo.



Alessandro Accardo Palumbo

www.facebook.com/AlessandroAccardoPalumbo