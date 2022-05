Campobello, il sindaco Castiglione incontra il neo comandante della stazione dei carabinieri 

26/05/2022 12:00:00

Incontro a Campovello di Mazara tra il sindaco Giuseppe Castiglione e il nuovo Comandante della locale stazione dei Carabinieri, luogotenente Nicolò Adamo, in servizio proprio a Campobello da circa una settimana.

Originario di Mazara del Vallo, il luogotenente Adamo vanta lunga esperienza professionale, avendo ricoperto diversi incarichi all’interno dell’Arma dei Carabinieri, tra cui quelli, in provincia di Trapani, presso la stazione di Alcamo, il nucleo radio-mobile di Marsala e alla stazione di Petrosino, che ha diretto negli ultimi 10 anni.

Nel corso dell’incontro istituzionale, a cui ha presenziato il Capitano Domenico Testa, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mazara del Vallo, il Sindaco ha rinnovato la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a collaborare con le Forze dell’Ordine, perseguendo sempre il traguardo della legalità e della tutela della pubblica sicurezza nel territorio comunale.

«Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al luogotenente Adamo – ha dichiarato il sindaco Castiglione – mi preme anche ringraziare il maresciallo Pietro Fiorentino, che è stato trasferito a Petrosino, ringraziandolo per il lavoro svolto con grande impegno e professionalità in questi anni in cui ha guidato la stazione di Campobello».