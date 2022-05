Anello Gela-Castelvetrano. Catanzaro, “Musumeci riconosca la bontà delle nostre proposte”

26/05/2022 08:30:00

Si avvia il dibattito pubblico per la realizzazione della Gela-Castelvetrano.

“Ci prendevano per visionari quando parlavamo della necessità assoluta di completare l'anello autostradale Castelvetrano-Gela – ha affermato Michele Catanzaro del Pd regionale - Oggi quello che appariva un miraggio comincia a diventare atto concreto”.

Servirà a confrontare le diverse ipotesi progettuali in riferimento al finanziamento da 15 milioni di euro da parte del Ministero delle Infrastrutture, il cui progetto prevede già “tre ipotesi di tracciato e rappresenta un primo ed importante atto concreto che conduce ad un obiettivo per il quale da anni lottiamo con tutte le nostre forze e sul quale spesso siamo stati derisi – commenta Catanzaro - Dopo la Tangenziale l'attenzione si sposterà sul tratto che conduce a Castelvetrano e che attraversa l'intera area occidentale della provincia di Agrigento, dove con vie di comunicazione moderne potrebbe avere un ulteriore incremento lo sviluppo turistico in parte già in atto”.

Il parlamentare Pd, chiude con una nota polemica: “Il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, che ha partecipato alla presentazione del dibattito pubblico per la realizzazione della Tangenziale di Agrigento, ha confermato l’attenzione del governo nazionale che riconosce la bontà delle nostre proposte e lo stesso dovrebbe adesso fare Musumeci, che ad oggi si limita solo a fare i giri turistici del territorio provinciale per fare annunci propagandistici senza tenere conto della realtà, come nel caso delle Terme di Sciacca che sono esattamente come le ha trovate all'atto del suo insediamento”.