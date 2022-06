09/06/2022 20:00:00

La Scuola Nautica VelaSpiego, unitamente al Circolo Velico Marsala ed alla Tavola di Mozia dei Fratelli della Costa, organizzano per il giorno sabato 11 giugno alle ore 10.00 un incontro gratuito ed aperto a tutti sulla “Sicurezza della Navigazione ed uso delle dotazioni di bordo”.

"Con l'arrivo dell'estate ci si accinge a tornare per mare navigando con la propria barca; riteniamo che sia doveroso da parte nostra contribuire a diffondere un approccio corretto e sicuro all'andar per mare - scrive l'organizzatore Davide Del Puglia -. Durante l'incontro vedremo insieme come affrontare al meglio eventuali situazioni normali e/o di emergenza e come usare in maniera corretta le dotazioni di sicurezza previste dalle attuali normative".

A tutti i diportisti che interverranno sarà omaggiata un guida rapida, da tenere a bordo, sul corretto utilizzo della radio Vhf.

Dialogheranno con i diportisti il Comandate di Circomare Marsala, Tv(Cp) Francesca Reccia e lo Yacht Master Davide Del Puglia.