Rifiuti, raccolta sempre ferma a Marsala e in provincia di Trapani. E' crisi 

21/06/2022 08:06:00

Raccolta dei rifiuti indifferenziati (cioè l'Rsu) sempre ferma a Marsala, Trapani e in provincia. Da quasi una settimana il residuo secco non si raccoglie e non si può conferire nelle isole ecologiche.

Tutto è dovuto al blocco della discarica di Motta Sant'Anastasia, in Sicilia orientale, che, con effetto domino, ha comportato un blocco della raccolta in mezza Sicilia, compresa la provincia di Trapani.

La situazione è ai limiti. Se, da un lato, va detto che il problema potrebbe essere ridotto con una corretta differenziata, per ridurre al minimo il secco residuo, dall'altro lato, però, rispuntano discariche abusive un po' dappertutto. E i rifiuti invadono luoghi di bellezza, come accade alla Riserva dello Stagnone di Marsala. Ecco la foto di questa mattina pubblicata sui social.

Nessuna notizia dalla Regione. Si susseguono le riunioni tecniche ed operative, ma al momento non ci sono novità. E la situazione va peggiorando, soprattutto nelle grandi città.