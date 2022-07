Nuova segreteria del Pd di Marsala. I vertici provinciali: "Buon lavoro a Pace, ma non perdiamo Gesone"

01/07/2022 16:00:00

"Auguriamo buon lavoro a Paolo Pace, nuovo Segretario del Partito Democratico di Marsala, la sua elezione rappresenta un momento di ripartenza che avremmo auspicato fosse unitario.

Ci auguriamo che il nuovo Segretario riesca fin da subito ad appianare le divisioni che hanno contraddistinto negli ultimi anni il Circolo, in considerazione anche delle sfide che ci attendono nel prossimo futuro, a partire dalle primarie del Campo progressista che ci vedono tutte e tutti impegnati a sostegno di Caterina Chinnici", è quanto dichiarano in una nota congiunta i vertici del Pd in provincia di Trapani, Domenico Venuti, Segretario provinciale, Valentina Villabuona, Presidente provinciale, Francesco Crinelli vice Segretario provinciale, Marzia Patti, Responsabile enti locali - segreteria provinciale PD, Giuseppe La Francesca, Responsabile isole minori - segreteria provinciale PD, Marco Campagna Responsabile organizzazione - segreteria provinciale PD.



"Dispiace che sia sfumato l'accordo sulla candidatura di Lillo Gesone che, per la sua storia ed il suo impegno, non può non trovare spazio tra i democratici.

È nostra intenzione non disperdere una disponibilità così importante, cercando fin da subito, se lo vorrà, di valorizzare Gesone, che rappresenta quell'idea di partito aperto ed inclusivo che con fatica stiamo provando a costruire.

Ringraziamo, infine, Antonio Ferrante che in questi mesi ha seguito l'iter congressuale in rappresentanza della Segreteria regionale del Pd Sicilia" conclude la nota.