Altra domenica rovente in Sicilia. Allerta rossa per rischio incendi in provincia di Trapani

24/07/2022 07:00:00

Ancora una domenica rovente in Sicilia e in provincia di Trapani. Temperature che sfiorano i 40 gradi e allerta massima per il rischio incendi.

La protezione civile regionale per oggi, domenica 24 luglio, ha diramato l'allerta rossa (il livello più alto) per il rischio incendi e ondate di calore in buona parte della Sicilia. Anche in provincia di Trapani è allerta incendi. Già ieri, tra Valderice e Buseto Palizzolo un vasto rogo ha tenuto impegnate diverse squadre di vigili del fuoco, forestali e volontari.

Queste le previsioni per la provincia di Trapani.

domenica, 24 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4856m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: vento.

lunedì, 25 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4793m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.