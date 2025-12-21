Sezioni
Cronaca

Meteo
21/12/2025 07:00:00

Maltempo in Sicilia. Arriva il "ciclone di Natale"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-12-2025/maltempo-in-sicilia-arriva-il-ciclone-di-natale-450.jpg

La settimana che porta al Natale si apre in Sicilia sotto il segno dell’instabilità. Domenica 21 dicembre, giorno del Solstizio d’Inverno, l’Isola si trova pienamente coinvolta da una circolazione depressionaria che porterà cieli coperti, piogge diffuse e un progressivo calo delle temperature. È l’inizio di una fase di maltempo destinata a proseguire anche nei giorni successivi, con l’arrivo del cosiddetto “ciclone di Natale”.

 

Domenica 21 dicembre: pioggia e cielo coperto

La giornata di oggi si presenta grigia e instabile su tutta la Sicilia. Le precipitazioni, localmente anche di moderata intensità, interessano un po’ tutti i settori dell’Isola, con maggiore insistenza sulle aree orientali e ioniche. Il sole resta ai margini, mentre il clima diventa più freddo e umido rispetto ai giorni scorsi.

 

Temperature in calo

Le temperature segnano una flessione generale. Le massime si attestano tra i 10 e i 17 gradi, con valori più bassi nelle zone interne. Tra Enna e Caltanissetta si scende anche sotto i 10 gradi, soprattutto nelle ore mattutine e serali.

Il ciclone di Natale in arrivo

Secondo le previsioni, il vero peggioramento è atteso con l’inizio della settimana. Da lunedì 22 dicembre un vortice di aria fredda in discesa dal Nord Europa raggiungerà il Mediterraneo centrale, dando origine al ciclone di Natale. Il sistema porterà piogge, vento e un clima pienamente invernale anche sulla Sicilia.

Tra 23 e 24 dicembre il minimo di pressione dovrebbe approfondirsi sul Tirreno, con nuove fasi di maltempo. Anche il giorno di Natale, al momento, non sembra destinato a una tregua: le proiezioni indicano ancora instabilità e piogge sparse, accompagnate da venti sostenuti.

Un Natale dal sapore invernale

Dopo settimane di clima mite, la Sicilia entra così nella fase più fredda e instabile dell’anno proprio sotto le feste. Un Natale che, almeno sul fronte meteo, avrà poco di primaverile e molto di invernale: ombrelli aperti, cappotti e attenzione agli spostamenti.



