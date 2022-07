ITALY ROCK. Chitarristi che hanno fatto la storia a Porta Nuova  

25/07/2022 16:37:00

Proseguono gli appuntamenti estivi a Marsala. Domani, 26 luglio, in Piazza Della Vittoria (ore 21:30), Maurizio Solieri - storico chitarrista di Vasco Rossi -

sarà sul palco con altri colleghi per uno straordinario ITALY ROCK. Oltre che un concerto, è un vero e proprio progetto che vede assieme autorevoli rappresentanti dell’arte strumentale, chiamati per interpretare gli stili musicali di alcuni grandi rocker italiani quali Ligabue, Edoardo Bennato, Lucio Dalla, Litfiba, Stadio e Vasco Rossi. Così, a mettersi in gioco a Marsala sono i migliori chitarristi e strumentisti italiani, quali Ricky Portera (storico chitarrista degli Stadio e grande amico di Lucio Dalla), Federico Poggipollini (ex Litfiba e capitan Fede con Ligabue), Giuseppe Scarpato (inseparabile chitarrista di Edoardo Bennato), Robby Pellati, Rigo Righetti e la straordinaria voce di Lollo Campani.

Intanto stasera, 25 luglio, la rassegna CARMINE ART propone la presentazione del libro “Ti racconto tuo padre”. Al Convento del Carmine (ore 19:30) sarà presente l'autore Fabrizio Bracconieri che dialogherà con il giornalista Max Firreri.

Sempre stasera, Atrio Plazzo Comunale, MARSALLAH MICROCRIMINI FESTIVAL propone altri due spettacoli ad ingresso libero. Dopo le apprezatissime ed applauditissime performance di ieri sera con Fabrizio Lombardo e Giuseppe Scoditti, sarà la volta di Daniele Parisi (“La vita è una beffa”, ore 20:30) e di Angelo Campolo (“Stay hungry”, ore 22:00). A supportare l'iniziativa, realizzata con la collaborazione dell’associazione DAF_project, ci saranno anche Perpetuum, Nonovento e Shock da Ground.