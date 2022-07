Mazara, il Centro raccolta rifiuti di via Marsala chiuso fino a mercoledì

26/07/2022 10:00:00

Il Centro comunale di raccolta differenziata dei rifiuti di via Biagio Pace, angolo via Marsala, rimarrà chiuso nelle giornate di oggi, martedì 26 luglio e mercoledì 27 luglio, per riaprire regolarmente giovedì 28 luglio.

Lo rende noto l'Ufficio Ambiente del Comune di Mazara del Vallo. La sospensione delle attività del Ccr per tre giorni - spiega l'Ufficio - si rende necessaria a causa di concomitanti problematiche tecnico organizzative, di necessari interventi di manutenzione e di una necessaria riorganizzazione del personale a causa dell'emergenza Covid che ha colpito un numero significativo di operatori.

"Per i prossimi tre giorni - sottolinea l'Ufficio Ambiente - verranno comunque garantiti i servizi di raccolta differenziata porta a porta come da calendario".

Nessun problema, quindi, per la raccolta porta a porta dei rifiuti che prosegue regolarmente, mentre oltre alla sospensione fino a mercoledì delle attività del Ccr di via Pace angolo via Marsala, vengono sospesi alcuni servizi tra i quali lo spazzamento, che riprenderanno anch'essi giovedì 28 luglio.



Alla riapertura di giovedì 28 luglio, il Ccr di via Marsala rimarrà aperto nei consueti orari estivi: tutti i giorni escluso domenica e festivi dalle ore 7,30 alle ore 12,30.