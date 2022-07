Trapani, pulizia straordinaria a Punta Tipa

27/07/2022 22:40:00

Eseguite ulteriori operazioni di pulizia straordinaria da detriti ed ordinaria sulla spiaggia di Punta Tipa, in seguito alle autorizzazioni richieste e conseguite dall'Amministrazione guidata dal sindaco Tranchida in via sostitutiva al competente Ente proprietario e gestore: Demanio Regionale. Sull'area è stato peraltro apposto dal presidente della Regione un particolare vincolo per la presenza della calendula marittima e pertanto qualsivoglia intervento deve essere limitato, mitigato ed assolutamente puntuale.

La riperimetrazione, anche documentale, delle aree sabbiose disposta dal sindaco Tranchida ha però finalmente consentito la sostitutiva pulitura ordinaria effettuata a mezzo della partecipata Trapani Servizi. Il Comune di Trapani, peraltro, rimane in attesa del conseguimento della Via-Vas per l'attuazione del parco urbano di Punta Tipa che proprio in conseguenza di tale vincolo presidenziale è stato rielaborato ed adeguato alle necessarie opere di tutela della protetta calendula. “Non è semplice barcamenarsi nel garantire da un lato l'attesa fruizione pubblica balneare e dall’altro il rigoroso rispetto di leggi e prescrizioni vincolistiche sopravvenute - dichiara il sindaco Tranchida – anche se ora confidiamo anche nella collaborazione dei cittadini per il rispetto ambientale dei luoghi che, per inciso, con mio grande stupore mi ha portato nell’estate 2018 a scoprire in loco anche la nidificazione delle tartarughe marine”.