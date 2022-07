Ciclismo: La Star Cycling Lab impegnata in diverse manifestazioni 

27/07/2022 07:42:00

Il week end inizia con la partecipazione degli atleti Master Felice La Grutta e Ninni Stella classificati quinti nella particolare gara "La 6 ore di Avola" organizzata dalla Polisportiva Avola, una gara di endurance su un circuito di circa 2 km da ripetere quante più volte nell'arco delle 6 ore. La gara è iniziata alle 16 e si è conclusa alle 22 e ha visto 2 portacolori del team a Pois protagonisti dell'intera giornata e alla fine ben classificati.





La domenica le categorie Allievi con Pietro Russo, Esordienti con Tancredi Stella e Giovanissimi con Samuele Piccione sono state impegnate nella gara egregiamente organizzata da Fabrizio Cavalieri in sinergia con il comune di Villafrati (Pa), il "1° Trofeo Villafrati" si trattava di una gara a punti (Tipo Pista), specialità in cui gli atleti Marsalesi hanno avuto l'opportunità grazie alla concessione comunale di allenarsi presso lo stadio di Strasatti nei giorni antecedenti la gara. Gli allenamenti sono stati fruttosi e i 3 agonisti hanno ben figurato nelle rispettive gare, da segnalare il secondo posto in classifica del piccolo Samuele Piccione!