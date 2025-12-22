Trapani, Clara Salvo nello spot Eni per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

22/12/2025 14:38:00

C’è anche Trapani nello spot che Eni ha realizzato per accompagnare il racconto delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Tra i volti protagonisti di Cozzo Spadaro | Dove non nevica mai – Episodio 1 (45”) compare infatti Clara Salvo, artista trapanese dalla lunga e intensa storia umana e culturale.

Lo spot, visibile sui canali social ufficiali di Eni, racconta un viaggio simbolico: quello di alcuni anziani del Sud Italia che non hanno mai visto la neve e che decidono di partire verso i luoghi delle Olimpiadi invernali. Un racconto lieve, poetico, che mette in dialogo territori lontani, memorie, desideri e identità, giocando sul contrasto tra Sud e Nord, mare e montagna, caldo e ghiaccio.

Clara Salvo, una vita tra voce, memoria e territorio

Nata a Trapani, Clara Salvo è una figura profondamente legata alla cultura popolare siciliana. Il suo percorso artistico viene segnato in modo decisivo dall’incontro, in adolescenza, con Rosa Balistreri, accanto alla quale sperimenta il canto della tradizione, cercando una voce personale e un orizzonte ideale.

Negli anni Settanta si trasferisce a Palermo, in un periodo di forte fermento politico e culturale. Qui lavora con il Folkstudio di Palermo e collabora, tra il 1974 e il 1978, con le cattedre di Antropologia culturale e Tradizioni popolari dell’Università di Palermo, approfondendo la ricerca sul patrimonio orale siciliano. Con il Canzoniere popolare di Palermo porta quelle canzoni nelle piazze dell’Isola, intrecciando musica e impegno civile.

Tornata a Trapani, che lei stessa definisce la città del vento, dal 1983 si dedica anche alla gastronomia tradizionale con il suo locale Itrabinis, mantenendo intatto il legame tra cultura, memoria e quotidianità. Dal 2006 riprende l’attività musicale con progetti e concerti dedicati alla canzone popolare e d’autore, partecipando a rassegne e premi in tutta la Sicilia.

Nel suo percorso anche una significativa discografia e il riconoscimento del Premio “Rosa Balistreri e Alberto Favara”.

Dal cinema allo spot olimpico

Accanto allo spot Eni, Clara Salvo è in questi giorni anche sul grande schermo: recita infatti in Gioia mia, film interamente girato a Trapani e attualmente nelle sale. Un’ulteriore conferma di un legame mai interrotto con il territorio, che continua a essere non solo scenario ma sostanza viva del suo lavoro artistico.

La sua presenza nello spot dedicato alle Olimpiadi invernali diventa così qualcosa di più di una semplice apparizione: è un ponte tra Sud e Nord, tra memoria e futuro, tra chi “non ha mai visto la neve” e chi sogna ancora di mettersi in viaggio.

Un volto trapanese che porta con sé una storia lunga, coerente, profondamente radicata. E che oggi, simbolicamente, viaggia fino alle montagne olimpiche partendo dal mare di casa.



