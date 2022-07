Ospedale di Trapani, negata anche una carezza. "Non mi fanno vedere mia madre, anziana e molto malata"

29/07/2022 11:10:00

“Chiedo un atto di umanità. Mi faccia vedere mia madre. Ha 96 anni e molto malata. Potrebbe essere l'ultima carezza”. Ma il primario del reparto dice di no. E' l'ultima protesta che arriva dall'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani.



Da due settimane una anziana di 96 anni è ricoverata al nosocomio trapanese. Non è autosufficiente, e si attende che si liberi un posto in una Rsa. In queste due settimane è stata negata ai familiari la possibilità di vederla, anche solo da dietro la porta del reparto. “Mia madre ha un tumore allo stomaco, è molto anziana e non autosufficiente. Vive momenti di torpore. Da un momento all'altro potrebbe andarsene, ma non ci fanno entrare per quella che potrebbe essere l'ultima visita. Una carezza che potrebbe affievolire le sue sofferenze. Ho chiesto in lacrime un atto di umanità, ma mi è stato negato”, racconta disperata la figlia a Tp24. Visite negate per ragioni Covid, hanno riferito ai familiari che in questi giorni hanno tentato ogni giorno di fare visita all'anziana. Accesso negato, anche se altre persone bypassavano le regole e facevano visita ai parenti in degenza.

“Con tre dosi di vaccino e la guarigione recente dal Covid potrei accedere, come dice la legge, ma mi viene negata la possibilità di visitare mia madre. In questi giorni le hanno cambiato poche volte il pigiama. Nonostante la cortesia degli infemieri temo che sia abbandonata a se stessa. Le uniche cose che ci hanno detto i medici è che 'è stabile' e 'non è in fin di vita'”, racconta la figlia. “Vorrei solo stringerle la mano. Darle una carezza, potrebbe essere l'ultima...”