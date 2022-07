Morti Covid e agibilità dell'ospedale di Marsala. Interviene Rosanna Genna

29/07/2022 00:10:00

Lo stato dell'Ospedale di Marsala, ambulanze per portare a casa i positivi dall'ospedale, e conoscere quanti sono in realtà i casi a Marsala.

E' quanto chiede con tre diverse interrogazioni la consigliera comunale Rosanna Genna che interviene sulla sanità a Marsala.

L'inquilina di Sala delle Lapidi chiede al sindaco di intervenire per permettere ai pazienti con il Covid in ospedale di tornare a casa se asintomatici con l'ambulanza anche pagandola di tasca propria se si tratta di associazioni di assistenza.



Genna chiede anche se l'ospedale di Marsala ha ancora l'agibilità, “visto il precario stato in cui versa, se è garantita la sicurezza sul lavoro e se il personale in servizio rispetta i parametri richiesti a garanzia della salute pubblica”. La consigliera chiede inoltre di sapere quanti sono i soggetti deceduti nei reparti Covid fino ad oggi e quanti sono i medici, gli infermieri e gli operatori all'Ospedale di Marsala, suddivisi per reparto”.