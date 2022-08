Trapani: tornano le processioni per le feste patronali della Diocesi

03/08/2022 15:00:00

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, tornano le processioni per le feste patronali a Trapani: quella di Sant’Alberto degli Abati, patrono della città e dal 2007 patrono secondario della Diocesi e quella del 16 agosto in onore della Madonna di Trapani, patrona dell’intera Diocesi.

“L’estate 2022 ci riporta le feste religiose che la pandemia ha bloccato. Pur non avendo la piena sicurezza sanitaria, ci accingiamo con prudenza a riscoprire la gioia di essere popolo con iniziative pastorali antiche e nuove. Si tratta di una gioia che viene dalle nostre guide spirituali, la Madonna di Trapani e Sant’Alberto – dice il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli - Ancora una volta siamo chiamati a fare festa con lo spirito del Vangelo che ci indica la via dell’amore ai più piccoli e deboli come segno della nostra fede cristiana: ancora una volta durante la “quindicina” , ai gesti della nostra devozione popolare uniremo i segni dell’amore che sa fare felici i nostri bambini; i nostri anziani e ammalati che vivono soli o nelle case di riposo o nelle residenze sanitarie; soprattutto potremo rinnovare l’impegno generoso a ritrovare il volto dei poveri. È un’occasione per testimoniare con il nostro volto accogliente ai migranti e ai turisti l’anima cristiana e mariana della nostra convivenza cittadina. Le feste, ce lo auguriamo, saranno anche un sollievo per l’economia dell’accoglienza. Senza dimenticare il tempo difficile che stiamo vivendo: l’estate 2022 ci obbliga a ripensare gli orrori della guerra cieca promossa dalla Russia contro il popolo ucraino e nello stesso tempo a riflettere seriamente sugli errori della cultura occidentale profondamente individualista e tentata di militarizzare gli animi. Mentre incoraggio quanti si sono prodigati nell’accoglienza dei profughi del Sud e del Nord, chiedo con voi l’intercessione di Sant’Alberto perché le navi di grano che fece arrivare a Messina, salvando la città dalla carestia, possano incoraggiare una concreta politica di pace, così che torni il grano nei porti di tutti i Paesi poveri con l’abbondanza che solo la grazia di Dio può procurare. In queste settimane allora preghiamo per la pace, non quella usata e abusata nei social media, ma quella che parte dai nostri cuori guariti dalla misericordia di Dio”.

Di seguito il programma dei festeggiamenti

DA GIOVEDÌ 4 A SABATO 6 AGOSTO TRIDUO IN ONORE DI S. ALBERTO

SABATO 6 AGOSTO

- Ore 10.00 Al Santuario “Maria SS. Annunziata”: rito della benedizione dell’acqua e del dono del cotone di Sant’Alberto.

- Ore 20:00: Trasporto della statua-reliquario di S. Alberto dal Santuario alla Cattedrale “S. Lorenzo”.

Itinerario: Santuario, Via Conte Agostino Pepoli, Via Palma, Piazza Nicolodi, Viale Regione Siciliana, Via G. Verga, (Parrocchia S. Alberto - Rione ”S. Alberto”), Via Salemi, Via Marsala, Via G.B. Fardella, Piazza Vitt. Emanuele, Viale Regina Margherita, Piazza Vitt. Veneto, Via Garibaldi, Via Torrearsa, Corso Vitt. Emanuele, Cattedrale.

- Ore 21.30: In Piazza Municipio: Consegna delle chiavi della città al Santo Patrono da parte del Sindaco, Giacomo Tranchida.

DOMENICA 7 AGOSTO

SOLENNITA’ DI SANT’ALBERTO

- Ore 09.30 In Cattedrale: Sfilata dell’Associazione Tamburistica “Vento di Tramontana”

- Ore 11.00 In Cattedrale “S. Lorenzo”: Celebrazione Eucaristica. Benedizione dell’acqua di S. Alberto e bacio della reliquia.

- Ore 19.30 In Cattedrale: Concelebrazione Eucaristica, presieduta da S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani.

- Ore 20.45: Processione della Statua- reliquario di S. Alberto

Itinerario: Cattedrale, Corso Vitt. Emanuele, Via delle Arti, Via Barone Sieri Pepoli, Via Garibaldi, Piazza Vitt. Veneto, Viale Regina Margherita, Piazza Vittorio Emanuele, Via G.B. Fardella, Via Conte Agostino Pepoli, Santuario.

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO

SOLENNITÀ DI S. LORENZO

- Ore 11.00 In Cattedrale: Celebrazione Eucaristica e amministrazione del sacramento della Confermazione.

- Ore 19.00 In Cattedrale: Celebrazione Eucaristica

- Ore 21.00 Alla Casina delle Palme: Spettacolo Teatrale a cura della Associazione Laurentiniana

SABATO 13 AGOSTO - NOTTE MARIANA

- Ore 21.00 Al Porto peschereccio: Processione a mare con i pescherecci e arrivo della Statua della Madonna di Trapani - Liturgia della Parola, presieduta da S. E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani.

Subito dopo segue il trasporto in Cattedrale.

Itinerario: Porto peschereccio, Via Piloti, Largo delle Ninfe, Via Crolina, Piazza Gen. Scio, Corso Vitt. Emanuele, Cattedrale.

- Ore 22.00 In Cattedrale: Lode a Maria Madre di Dio

DOMENICA 14 AGOSTO

- Ore 17.30 A Porta delle Botteghelle (Ossuna): Manifestazione in onore della Madonna di Trapani, patrona della gente di mare. Momento di preghiera in suffragio dei pescatori, dei marittimi defunti e delle vittime del mare.

- Ore 18.00 In Cattedrale e al Santuario: Quindicina e Celebrazione Eucaristica

LUNEDÌ 15 AGOSTO - SOLENNITA’ DI MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO

- Ore 7.00 - 8.00 - 9.00 - 11.15 - 12.30 Al Santurio: Concelebrazioni Eucaristiche.

- Ore 11.00 - 19.00 In Cattedrale: Concelebrazioni Eucaristiche.

- Ore 22.30 Dinanzi al Palazzo Cavarretta: XIV Concerto “Ai Santi Patroni” della Banda Musicale “Città di Paceco” diretta dal M° Claudio Maltese.

LUNEDÌ 16 AGOSTO - SOLENNITA’ DI MARIA SS. DI TRAPANI, PATRONA DELLA DIOCESI E COMPATRONA DELLA CITTÀ

- Ore 09.30 In Cattedrale: Sfilata del gruppo Tamburini trapanesi “Trinacria”.

- Ore 10.00 Al Santuario “Maria SS. Annunziata”: Solenne Pontificale presieduto da S. Ecc.za R.ma Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani.

- Ore 11,00 In Cattedrale: Celebrazione Eucaristica

- Ore 12.00 Al Santuario “Maria SS. Annunziata”: Supplica alla Madonna di Trapani

- Ore 18.00 Palazzo Cavarretta: Omaggio floreale ai Santi Patroni della Città Sant’Alberto e Maria SS. di Trapani - Comando VV.FF. di Trapani.

- Ore 18.30: Santuario - Celebrazione Eucaristica

- Ore 19.30: Cattedrale - Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Pietro Maria Fragnelli.

- Ore 20.45: Processione della Statua della Madonna di Trapani

Itinerario: Cattedrale, Corso Vitt. Emanuele, Via Serisso, Viale R. Elena, Via Amm. Staiti, Via XXX Gennaio, Piazza Vitt. Veneto, Via Garibaldi, Via Torre- arsa, Corso Vitt. Emanuele, Cattedrale

ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL SANTUARIO

Dall’1 al 14 agosto Feriale: ore 5.30 - 12.00; 16.00 - 21.00

Festivo (domeniche e festivi): ore 5.30 - 13.30; 16.00 - 21.00

15 e 16 agosto Ore 5.30 - 13.30; 16.00 - 23.00

ORARIO DELLE SANTE MESSE

Dall’1 al 14 agosto Feriale: ore 7.00 – 8.00 – 9.15 – 18.30

Festivo (domeniche e 7 agosto):

ore 7.00 – 8.00 – 9.30 –11.00 – 12.30 – 18.30

15* e 16 agosto ore 6.00 – 7.00 – 8.00 – 9.30 –11.00 – 12.30 – 18.30 – 21.00

DALL’1 AL 15 AGOSTO 2022 - QUINDICINA IN PREPARAZIONE ALL SOLENNITA’ DELLA MADONNA DI TRAPANI (16 AGOSTO 2022)

- Ore 05.30: Santuario Accoglienza dei pellegrini e preghiera mattutina.

- Ore 06.00: Quindicina in onore della Madonna di Trapani nel Santuario “Maria SS. Annunziata“.

- Ore 07.00: Celebrazione Eucaristica, presieduta dai parroci del Vicariato di Trapani.

- Ore 18.00: Quindicina in onore della Madonna di Trapani nel Santuario “Maria SS. Annunziata”

- Ore 19.00: In Cattedrale: Celebrazione Eucaristica.

Le processioni ed i trasporti sono accompagnati dalla Banda Musicale “Città di Trapani”