Regionali, il Pd di Marsala: "Pronti a presentare un nostro candidato"

07/08/2022 20:15:00

Arrivano in piena fase di assestamento per il Pd di Marsala le elezioni regionali e quelle nazionali del 25 settembre. Per l'election day e la corsa all'Ars il Pd si dice pronto a presentare un proprio candidato.

Ecco la nota del segretario Paolo Pace.



Il Partito Democratico di Marsala, in prossimità dell'election day del 25 settembre, ribadisce, senza sfumature, la necessità politica, per la significativita' che la nostra Città riveste in ambito regionale, di presentare una candidatura alle elezioni regionali. Richiesta peraltro avanzata dagli organismi regionali e provinciali. Tale esigenza nasce dalla circostanza che il Partito Democratico è chiamato a candidare i propri dirigenti in possesso delle qualità politiche, etiche e professionali per essere rappresentato degnamente a tutti i livelli istituzionali.

Il circolo territoriale del Pd di Marsala, dopo lo svolgimento del congresso straordinario, ha eletto il suo segretario e il gruppo dirigente dopo un approfondito e serrato dibattito. Su questo presupposto e preso atto della necessità di porre fine a un sistema che si basava su candidature calate dall'alto, frutto di accordi sottobanco di alcuni capo correnti, i quali hanno fatto il bello e il cattivo tempo tenendo ai margini la nostra città, la quinta della Sicilia,

il partito democratico di Marsala ritiene che vi siano le condizioni e le premesse per esprimere una propria candidatura al suo interno che risponda ai criteri sopra indicati.

Sapendo che l'obiettivo principale di questa campagna elettorale è quello di candidarsi alla guida della nostra Regione e del Governo del Paese.

Tanto tempo si è perso, in passato, nell'accodarsi a candidature paracadutate e non espressione della nostra Città- territorio. È finito il tempo della gregarieta'. Marsala si candida, con il Partito Democratico, partito di governo, a fronte di tanti partiti "intestinali", a fare la sua parte per un governo regionale che non sarà più espressione di velleitarie e fallimentari " Diventera" bellissima".

Sarà Sicilia. La nostra.