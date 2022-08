  Dragaggio porto Mazara: raccomandazioni, atti ispettivi ma “zeru tituli”

08/08/2022 06:00:00

Le vie dell’inferno son lastricate di buone intenzioni, recita un vecchio adagio, ed è questo il sapore che lascia in bocca un recentissimo annuncio pubblicato via Instagram, qualche giorno fa dalla deputata mazarese del M5S, Vita Martinciglio. Un’altra citazione, più calcistica questa volta, invece, torna alla memoria citando l’allenatore portoghese Josè Mourinho: “Zeru tituli” cioè tanta ‘fuffa’ ma il risultato finale, alla fine, non arriva lo stesso. Ed il risultato, in questo caso, è il dragaggio del porto canale di Mazara.



UNA SEMPLICE RICHIESTA E NIENTE PIÙ – “La richiesta di inserimento del porto di Mazara – scrive su Instagram, – all'interno dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale aprirà grandi possibilità economiche e occupazionali per tutta l’area trapanese ma soprattutto potrà forse mettere la parola fine sulla vicenda del mancato dragaggio”.

Sa molto di campagna elettorale questo recentissimo annuncio social della grillina, eletta nel collegio mazarese, perché di ‘forse’ e verbi coniugati al futuro, questa vicenda ne ha già registrati un’infinità.



“L’ANNOSA QUESTIONE” – “La legislatura sta finendo – continua la deputata mazarese del M5S – e ci troviamo di fronte ad un governo in carica solo per gli affari correnti ma fino all’ultimo ho portato all’attenzione del governo e dell’aula l’annosa questione del porto della mia città. Il mio ordine del giorno è stato accolto come raccomandazione al Decreto Legge ‘2646’ recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile”.

IL MANCATO MIRACOLO – “Speravamo tutti – si legge su Instagram – che il 15 giugno scorso, in occasione della ricorrenza di San Vito, Santo Patrono della Città, avvenisse il ‘miracolo’ dell’inizio, atteso da anni, del primo stralcio dei lavori di dragaggio del porto canale di Mazara del Vallo. Emergono invece novità che sembrano ancor allontanare l’avvio concreto delle operazioni per ripristinare il fondale del porto e del fiume Mazaro ad oggi praticamente innavigabile ed in stato di degrado da anni con conseguenze nefaste per comparto peschereccio e per le attività ad esso collegate”.



TERZA DITTA MA ANCORA NESSUN CONTRATTO FIRMATO – “Infatti l’impresa aggiudicataria dell’appalto – ricorda la deputata grillina – l’Ares Srl di Gioiosa Marea (società che si era classificata al terzo posto nella graduatoria della gara di appalto espletata nel marzo 2016), non avrebbe ancora firmato il contratto con l’ufficio del Commissario per il Contrasto al Dissesto Idrogeologico che non è più diretto dal dott. Maurizio Croce, che si era candidato a sindaco di Messina, ma dal dott. Giacomo Gargano il quale ad oggi risulterebbe responsabile della ‘pratica’ del dragaggio del porto canale di Mazara del Vallo. Ovviamente – si legge in chiusura del post – vi tengo aggiornati e continuerò senza sosta a battermi per il nostro territorio”.

QUALCHE DOMANDA NON GUASTA – Non contenti di questo aggiornamento dalla tempistica e contenuto vagamente elettorale, noi di Tp24.it abbiamo posto qualche domanda alla Martinciglio. “Posto che la sua richiesta d’inserimento è una semplice domanda – le abbiamo chiesto sempre via social – le volevo chiedere quali altri atti ha già posto in essere per il dragaggio del porto di Mazara e quali risultati, concreti e documentabili, ha già raggiunto”. Pochi minuti e arriva rapidissima replica dalla deputata mazarese: “Atti di sindacato ispettivo – risponde la Martinciglio – nello specifico interrogazioni parlamentari facilmente reperibili sul sito della camera”. E le hanno mai risposto in qualche modo? “Con risposte sempre deludenti ahimè. Finché il governatore della Sicilia non da il suo assenso, c’è ben poco che possiamo fare”.

Adesso Musumeci si è dimesso e, questa notizia, sicuramente non accorcerà la tempistica per la conclusione della telenovela dragaggio porto di Mazara del Vallo.

Alessandro Accardo Palumbo

Twitter: @AleAccardoP