Coppia ruba alla Lidl e all'Ovs a Marsala

Scoperta dai Carabinieri una coppia che rubava nei supermercati e nei negozi di Marsala, in particolare alla Lidl di Via Salemi, e all'Ovs, in Via Cammareri Scurti.

Tutto è cominciato dalla donna, 43 anni, che ha rubato generi alimentari alla Lidl. La donna era stata protagonista di altri furti, sempre presso lo stesso supermercato, ed è stata segnalata ai Carabinieri dai dipendenti, che l'hanno riconosciuta. Tempestivamente raggiunta dai militari, in effetti, la donna aveva generi alimentari e altra merce, tutto nascosto in borsa e zainetto. Merce tutta restituita al supermercato.

Ma in realtà, nei giorni precedenti, altre denunce erano arrivate ai Carabinieri, da alcuni negozi del centro, tra cui l'Ovs, per furto di capi d'abbigliamento. Dagli impianti di videosorveglianza si è scoperto che ad agire era sempre la donna, ma questa volta in compagnia di un uomo, anche lui conosciuto alle forze dell'ordine per reati simili. E' stata fatta la perquisizione a casa, e sono stati recuperati gli indumenti che erano stati rubati. Anche l'uomo è stato denunciato.