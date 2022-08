Calcio: Stefano Pizzitola sarà il Mister del Football Club Marsala

25/08/2022 12:35:00

Iniziano i giochi della stagione 2022/2023 per l'F.C. Marsala, ed in questo caldo agosto giunge la prima news di “inizio lavori” per la composizione del Team che affronterà, in questa sopraggiunta stagione agonistica, il girone A del Campionato di Promozione.





Il nuovo Coach sarà Stefano Pizzitola che giunge a Marsala grazie all'incessante lavoro del D.G. Enzo Domingo. Castelvetranese, classe 1980, da giocatore ha avuto una lunga carriera tra serie D ed Eccellenza calcando i campi pugliesi dell'Ostuni e del Francavilla, poi cambia regione passando all'Acri, alla Vultur Rionero ed al Trapani. Successivamente si stabilisce esclusivamente in Sicilia giocando, tra Eccellenza e Promozione, a Bagheria, Agrigento, Campobello di Mazara ed a Castelvetrano con la Folgore. Da allenatore inizia nel 2016/17 in Promozione nell’Ares Menfi raggiungendo il quinto posto in classifica, poi, nella stagione successiva mantiene la categoria al Campobello di Mazara con il 4° posto, poi 2 stagioni alla Mazarese, nella prima raggiunge il terzo posto e nell'ultima, nel 2019/20, quella del covid, il primo posto, consentendo alla squadra dei Gamberi di poter essere ripescati in Eccellenza nella successiva. La stagione passata allena la Folgore Castelvetrano per quattro giornate, poi per motivi personali ne lascia la direzione tecnica. La prima dichiarazione di Coach Pizzitola: “Sono molto contento di allenare il Marsala, città dal blasone calcistico di assoluto valore. Conosco molto benel’ambiente della Promozione e, anche se stiamo partendo con un po’ di ritardo, siamo già al lavoro con l’obiettivo di fare una bella stagione. Ringrazio il Presidente e tutta la dirigenza, per aver avermi voluto fortemente per questa guida tecnica”.