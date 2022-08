Due giovani calciatori trapanesi e un palermitano iniziano la loro avventura in Lega Pro

25/08/2022 19:36:00

Dalla Sicilia alla Toscana per sognare, inseguendo un pallone. Con grande entusiasmo tre baby calciatori si apprestano a vivere la loro avventura in Lega Pro.

Si tratta dei trapanesi Francesco D’Antoni, 14 anni terzino destro e Deny Sugamiele di 15 anni, esterno sinistro e del palermitano Andrea Prestigiovanni, 15 anni difensore centrale che giocheranno con il San Donato Tavarnelle. Una favola la loro diventata realtà. “Vogliamo crescere calcisticamente – dicono – e giocarci le nostre carte”.

Francesco D'Antoni ha iniziato a tirare i primi calci nelle file dell'Accademia Sport trapani. Poi ha militato nel Città di trapani, per poi essersi perfezionato sotto la guida di mister Massimo Sarci della Golden team. Gli altri due atleti, invece, provengono dal Catania.

D'Antoni giocherà nel campionato under 15 nazionale, mentre Sugamele e Prestigiovanni giocheranno “sotto età” con gli Under 17 nazionali, contro squadre come il Pontedera e il Siena.