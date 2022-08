Sicilia, Genitori e neonata in scooter senza casco. La folla aggredisce la polizia che li ferma

31/08/2022 18:49:00

In scooter con una neonata, e un'altra bambina. Tutti senza casco. La polizia li ferma. E la folla aggredisce gli agenti. Accade in Sicilia, a Catania.

Una folla, decine di persone accorse in strada inferocite che circondano l'auto della polizia solo perché gli agenti avevano fermato uno scooter su cui viaggiava un intera famiglia composta da padre, madre insieme alla figlioletta neonata, tutti senza casco. È accaduto rione popolare di San Cristoforo, dove la famiglia è residente e dove da giorni le forze dell'ordine hanno lanciato una campagna di controlli straordinari contro l’illegalità diffusa.

Alla guida del motociclo un uomo di 34 anni con dietro moglie e figlia neonata, tutti senza protezioni personali. Al momento del fermo per contestargli le irregolarità, il trentaquattrenne prima avrebbe tentato di scappare accelerando e, quando è stato bloccato, avrebbe poi aggredito gli agenti con urla e spintoni, ingaggiando infine una colluttazione con i due poliziotti.

Nel frattempo la compagna avrebbe iniziato a urlare, chiedendo aiuto agli altri residenti del quartiere che in massa sono intervenuti in suo soccorso. Alla fine in strada sono scese circa una cinquantina di persone che hanno circondato la volante, inveendo contro gli agenti, tra cui alcune che hanno preso anche a calci e pugni la vettura.

Alla fine solo grazie all'intervento di altre volanti, inviate sul posto dalla sala operativa in soccorso ai colleghi, si è riuscito a gestire la situazione. L'uomo sullo scooter, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, è stato infine arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.