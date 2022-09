Domenica di incendi in Sicilia. Traffico bloccato sull'autostrada A29 a Carini

25/09/2022 17:49:00

Sono decine gli incendi che stanno impegnando le squadre di vigili del fuoco, forestali e protezione civile nel Palermitano, dove ieri era stato diramato un'allerta arancione.

Un vasto incendio si è sviluppato nei pressi della A29 Palermo Mazara del Vallo, all'altezza di Carini, con auto in coda per chilometri causa della chiusura della carreggiata in direzione Palermo lungo la A29 “Palermo Mazara del Vallo”, dal km 7,000 al km 7,500, a Carini, a causa di un incendio.

Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

Un altro rogo è divampato nei pressi del torrente Ciachea e un terzo incendio sta divorando un capannone nella zona industriale lungo la strada statale 113. Anche in questo caso stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco. A Santa Cristina Gela e Piana degli Albanesi un altro vasto rogo nel monte Leandro, dove è previsto l'intervento dei Canadair, e a Giardinello.