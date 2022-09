Salute, quando la diagnosi la fa "Dottor Google"

27/09/2022 00:00:00

Di "Dottor Google", una medico virtuale, generatore di «disturbi informativi» reali e molto pericolosi si è discusso a Torino nel Cracking Cancer Forum, un convegno fra specialisti organizzato da Koncept che ha permesso di confrontarsi sull’organizzazione delle reti oncologiche, focalizzarsi sull’esperienza dei pazienti e capire come funziona la disinformazione sui tumori.«Un argomento che abbiamo voluto affrontare - spiega Loredana Masseria, responsabile comunicazione della Rete oncologica Asl Città di Torino - è un terzo incomodo della nostra società, che non è un luogo fisico, ma virtuale: sono i social media.

Il Dottor Google crea disturbi informativi nella cittadinanza, con persone che molto spesso arrivano dal medico con dei pacchetti di cure che vorrebbero. E questo crea un attrito». In particolare è stato Guido Giustetto, presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Torino, a descrivere «i rischi dei disturbi informativi». Tanti altri sono stati i temi toccati nel corso del forum. A cominciare dall’organizzazione delle reti oncologiche. «Oggi - ha spiegato Gianni Amunni, direttore del Dipartimento di Oncologia, Azienda Usl Toscana Nord Ovest - ce ne sono di strutturate in Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Veneto, Toscana, Umbria, Sicilia, Campania e Puglia. Qualcosa si muove anche in Emilia-Romagna e Marche. Ora, con le opportunità del Pnrr, credo che sia arrivato il tempo per dire che realizzare queste reti non è più oggetto di discussione: è in discussione come farlo». Non sono stati tralasciati temi come la prevenzione e l’esperienza dei pazienti negli ospedali. Franca Fagioli, direttrice del dipartimento Patologia e cura del bambino del Regina Margherita di Torino, ha raccontato come le scuole siano presenti per seguire i ragazzi anche quando sono in reparto.

La prossima edizione del Cracking Cancer Forum si svolgerà in Sicilia. Il passaggio di consegne è avvenuto stamani durante il panel «Le reti del futuro: elaborazione di un documento condiviso», dove è stato invitato il Coordinatore della Rete oncologica siciliana Vincenzo Adamo.